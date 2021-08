Las 10 tendencias de otoño 2021 que debes dominar para empezar septiembre con estilo

Antes de que nos demos cuenta, agosto estará llegando a su fin y al verano le quedarán dos telediarios y, aunque podamos seguir llevando las tendencias de verano en septiembre, ya sean a través de los vestidos de flores más estivales o con los accesorios para presumir de moreno, los looks ya no volverán a ser lo mismo. A pesar de ello, nos confesamos admiradoras secretas de septiembre, nuestro enero particular preferido. Es el momento perfecto para “comenzar de nuevo el año” con las pilas cargadas y llenas de energía.

Si estas deseando que llegue septiembre para dejar atrás bikinis, flores y chanclas, deberás tener en cuenta las tendencias principales de este otoño, que viene cargado de color y diversión. Si algo nos ha enseñado esta situación de pandemia global es que el tiempo vuela y que nuestros planes pueden cambiar de un momento a otro.

Nosotras, que no queremos perder ni un minuto de nuestro preciado tiempo y mucho menos arrepentirnos de decisiones no tomadas, te aconsejamos que afrontes la nueva temporada con una mirada nueva. Atrévete con todo, y no sólo a la hora de vestir, sino en tu día a día. Además, debes tener muy en cuenta que tu outfit y la seguridad que éste te otorgue influirá en tus próximos pasos.

Dejamos atrás la comodidad y funcionalidad que han protagonizado estas últimas temporadas, para dar paso este otoño a prendas más elegantes y marcas que apuestan por looks diferentes y especiales. A estas alturas no podemos negar que las nuevas adquisiciones nos hacen especial ilusión, pero no cabe duda que tantos días seguidos encerradas en casa nos ha hecho darnos cuenta de la cantidad de ropa que tenemos.

En parte por eso nos encantan las nuevas tendencias de este otoño; ya tenemos muchos de los elementos para estar a la moda, y no dudamos que las nuevas prendas que incorporemos a nuestro armario nos durarán más de una temporada. Para que tengas a tu disposición las claves en moda de la nueva estación te damos las 10 tendencias de este otoño 2021 que debes dominar para comenzar septiembre con estilo.

Rosa y lila, los colores elegidos para reinar en nuestros armarios de otoño

Hemos repetido hasta la saciedad que el color de la temporada es el rosa (algo tendrá que ver con que nos encanta), pero parece que el lila también tiene mucho que decir este otoño, y estamos desando ver como lo introducen nuestras reinas del estilo favoritas en looks más abrigados. Adoramos estos colores porque dan alegría a nuestros outfits y nos obligan a salir de la odiosa tendencia otoñal hacia los colores oscuros.

Este otoño, estampados, estampados y más estampados

Los estampados se han vuelto el must have de nuestro armario durante todo el año. Este otoño los que más van a destacar son el estampado floral, el animal print (sobre todo el de cebra), el art print y los cuadros (con cierto aire burgués). ¿Lo mejor? Puedes crear looks discretos llevando estampados en una sola prenda o atreverte con total looks estampados. Mezclar diferentes estampados sin miedo está siendo el experimento más visto en el street style.

Lentejuelas: brillar, también de día, como máxima de este otoño

Poco tenemos que decir al respecto. Nos confesamos adictas a llevar en nuestro día a día prendas aparentemente hechas para la noche. La combinación de lentejuelas con otras prendas más básicas es un acierto seguro para ir a la moda este otoño. Toman protagonismo también en complementos como bolsos y pendientes.

Faldas de tablas, lo mejor de los 2000 se convierte en tendencia

Quizás alguna esté asustada ante la inminente oleada de tendencias dosmileras. Prometemos quedarnos sólo con lo justo y necesario de los 2000, pero no podemos resistirnos a volver a llevar faldas tableadas, sobre todo aprovechando que ahora que no se llevan sólo en versión mini, sino que podemos elegir nuestro corte favorito.

Acolchados, este otoño abrigarnos implica color

Para abrigarnos cuando comiencen a bajar las temperaturas los acolchados en clave XXL serán definitivamente nuestra perdición. Este otoño la ropa de entretiempo nos invita a salir de la monotonía de los colores oscuros, por eso, hacernos con un acolchado de nuestro color preferido es la mejor elección para no acumular más ropa apagada de abrigo en nuestro armario.

Dos piezas, la tendencia de otoño con aire retro

Lo vintage ha vuelto para quedarse, y como dice el dicho “si no puedes con el enemigo, únete a él". Ya nos hemos confesado amantes de los estampados, y no se nos ocurre mejor idea que un dos piezas con aire retro y mucho color para dar la bienvenida al otoño.

Pantalones estampados (flores y estilo retro)

Lo vintage está de moda, de eso no cabe duda, y el estilo retro y floreado en pantalones largos ha sido una de las tendencias más vistas del verano. Nos negamos a olvidarlos en el armario con la llegada del otoño, y prevemos que nuestros pantalones de flores favoritos tienen muchas puestas más combinados con jerséis de la misma gama cromática.

Hot pants en clave crochet, la tendencia que permanece

El crochet se traslada de la piscina a la oficina, y es que no podemos resistirnos ante un material de lo más cómodo y versátil. Este otoño los protagonistas de tus looks más coloridos serán los hot pants o pantalones súper cortos.

La tendencia de los bolsos mini se consagra

Si estás habituada a ir a la oficina con un bolso enorme donde todo tiene cabida quizás sientas la tentación de usar bolsos pequeños para las salidas y quedadas que no sean de trabajo. Si los bolsos pequeños son tu debilidad estás de suerte, este otoño se llevan en tamaño mini.

Protagonismo a los hombros, mangas abullonadas de todos los estilos

Ya se preveía desde temporadas anteriores que los hombros marcados eran una tendencia destinada a perdurar en nuestros armarios. Si el otoño pasado las hombreras XXL eran la forma elegida para llamar la atención sobre nuestros los hombros, este otoño 2021 serán las mangas abullonadas las elegidas para destacar y acaparar todas las miradas.