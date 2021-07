Los accesorios más en tendencia del verano 2021 con los que presumir de bronceado.

Presumir de bronceado es una de las cosas que más nos gusta hacer en verano. Ese buen colorcito que tanto nos ha costado conseguir es clave a la hora de presumir de los mejores looks de verano porque cuando estamos morenas todo nos sienta bien. De hecho, el verano es la estación perfecta para combinar los colores más en tendencia y que el resultado sea espectacular.

María Pombo y sus looks de verano nos han dado las claves para presumir de moreno con un conjuntazo, aunque no es la única influencer en la que nos inspiramos a la hora de apostar por las tendencias del verano 2021 con las que presumir de moreno. Tanto María Pombo como el resto de influencers nos han demostrado que este verano, más que nunca, la clave para presumir de moreno está en los accesorios. Un bolso, unos zapatos, un brazalete... Cualquier accesorio que presente un alegre colorido será la clave del outfit para presumir de moreno este verano.

Seguramente ya lleves unos días vuelta y vuelta en la orilla del mar con tu uniforme playero: tu bikini o bañador preferido. Pero, ¿le estás dando la importancia que merecen tus accesorios? No te habrás olvidado de ellos, ¿verdad? Te contamos cuáles son los accesorios más en tendencia del verano 2021 y te damos las claves para que apuestes por ellos y presumas de bronceado este verano.

Accesorios de colores para presumir de bronceado este verano

Algunos tips a seguir para que nuestros accesorios den la nota de color y realcen el tono de nuestra piel es que sean grandes y coloridos. Collares y pendientes maxi con los que centrar la atención en nuestro rostro y escote (zonas a las que aportar más luz) nos ayudarán a dar color y hacer que en conjunto resalte nuestro moreno.

Lara Álvarez, la exitosa presentadora de Telecinco, siempre combina sus bikinis de colores tropicales con accesorios maxi como brazaletes o collares que, sin duda, realzan el bronceado que consigue en la isla y que le sientan de miedo. En Alexah encontrarás mil opciones en colores como verde esmeralda, básicos en el armario de la periodista, así como los anillos de Lisi Fracchia.

Zapatos y bolsos en colores ácidos para realzar el moreno

Bolsos y zapatos también tienen carta libre para ir a por todas con el color, especialmente naranja, amarillo, verde o azul. Este tipo de accesorios quedan genial ya que contrastan con nuestra piel y consiguen levantar cualquier look. ¿Aún no te lo crees? Echa un vistazo por Instagram. Influencers como Violeta Mangrinyan o Susana Molina van a todo color desde la cabeza a los pies para presumir de moreno.

Si tú también estás enamorada de esta paleta de colores en zapatos, te encantarán los tacones de Scandal 54 o (si eres más de planos) las zapatillas tan molonas de Sanyako y los zuecos de Candelas y Felipa. Para bolsos no te puedes perder la firma Diwalitt, con los que lograr además un toque boho chic ideal para las noches de verano.

Accesorios para protegerse del sol y presumir de moreno

Si eres fan número 1 de todo lo que tenga que ver con el color, estás de suerte. Son miles los looks que hemos visto monocolor y que decretan que es el momento perfecto para combinar zapatos, pendientes y bolso de amarillo, azul o verde sin ningún remordimiento estilístico. Sin embargo, las gafas de sol no tienen por qué seguir esta regla y se desmarcan del look con tonalidades tierra o en blanco. Echa un vistazo a las que propone Bababu con efecto nacarado y en carey.

No nos podemos olvidar de nuestro pelo. En verano es imprescindible para protegerse del sol y dar un efecto sport una gorra o bucket hat, como los que propone Mod Wave Movement. Si eres más coqueta, una bandana de la misma tonalidad que el resto del look, de By Leclair, te vendrá de maravilla.