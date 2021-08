Camisas blancas: Cómo combinar las que ya tienes en el armario para tus' looks' de oficina.

Se acaba el verano y, como cada año, la vuelta a la oficina en septiembre se nos hace cuesta arriba y eso que las tendencias de otoño ya nos han hecho ojitos Despedirse de la playa y las vacaciones no es plato de buen gusto. No obstante, septiembre es un mes que tiene mucho que ofrecernos: nuevos proyectos, reencuentros con amistades y compañeros y la ilusión de elegir los pantalones perfectos para los looks de oficina. No siempre es fácil dar con la clave del conjunto perfecto para enfrentar la vuelta a la rutina (aunque siempre podemos apostar looks con los seguir llevando las tendencias de verano), por eso, te proponemos algunas ideas para que tus looks de septiembre te señalen como la más estilosa de la oficina usando un básico de todo armario: la camisa blanca.

El regreso a la oficina es un choque con la realidad, tras meses de prendas coloridas (con lo que nos ha costado aprender a combinar los colores más en tendencia), looks relajados y alegres, toca volver a la rutina. Puede que volver a las alarmas del despertador y los horarios no suene tentador, pero está claro que empezar el mes con la mente repleta de nuevos looks que nos hagan sentir cómodas y guapas ayuda a enfrentar el regreso a la oficina, sobre todo si lo hacemos con prendas que ya tenemos en nuestro fondo de armario. Mirando dentro de nuestro armario encontraremos prendas atemporales que habíamos olvidado durante los meses de descanso, y que este otoño se convertirán en nuestro mayor aliado, entre ellas la camisa blanca (nunca se tienen suficientes).

La camisa blanca es una prenda versátil que se ha transformado a lo largo de la historia, convirtiéndose en un básico de cualquier armario. Su éxito reside en que es una prenda clásica que ofrece la posibilidad de fusionar elegancia y comodidad. Por esto, en septiembre será nuestra mayor aliada para crear esos looks que nos permitan seguir las últimas tendencias, mientras nos acostumbramos de nuevo a la rutina.

Combinar camisas blancas de temporadas pasadas con otras prendas (nuevas o no) es verdaderamente un arte, aunque a simple vista parezca sencillo. Por esto, te ofrecemos la inspiración que necesitas para que recrees los looks más cómodos y estilosos partiendo de las camisas blancas que ya tienes en tu armario y prepares con ilusión (y estilo) tu vuelta a la oficina.

'Total white look' con camisa blanca, el look ideal para presumir de piel bronceada

Nada apetece más en septiembre que resaltar y presumir el moreno, sobre todo si somos de esas a las que la llegada de octubre borra toda posible marca de bikini. Recupera del fondo del armario tu camisa blanca más olvidada (ya sea con un toque romántico y encajes, larga y con cuello de pico…) y combínala con una falda del mismo color. Conseguirás un look minimalista y favorecedor que resaltará tu piel bronceada. Puedes potenciar tu outfit de oficina con accesorios llamativos y tu bolso preferido.

Camisa blanca y tonos tierra, la elección de las que buscan triunfar en la oficina

Una camisa de manga larga con cuello de pico tiene infinitas posibilidades. Este otoño atrévete a llegar a la oficina combinándola con tonos tierra: beige, nude, marrón, ocre… La mezcla de esta paleta aportará elegancia y unidad de conjunto a tu look. Para un estilo desenfadado opta por llevar tu camisa blanca con algunos botones desabrochados y por fuera de un pantalón ancho. Si buscas un look más romántico escoge una camisa con detalles especiales como encajes o volantes.

Camisa blanca y crop top, la elección de las más atrevidas

El crop top ha sido nuestro aliado durante el verano, pero cuando llega septiembre todavía no nos vemos preparadas para deshacernos del todo de él. Tenemos la solución. Utiliza tu camisa blanca debajo de tu crop top favorito de la temporada de verano y crea así un look totalmente diferente. Las opciones son infinitas, puedes usar tu crop top sobre la camisa combinándolo con mom jeans, pitillos de cuero, falda larga o midi… Si no estás muy convencida de que está tendencia sea para ti, pero quieres atreverte a probarla, comienza utilizando crop tops monocolores.

Camisa blanca y mallas de ciclista, el look de las que apuestan por la comodidad

La combinación perfecta que te permitirá llegar cómoda, a la moda y súper estilosa a la oficina este otoño existe, y es tan sencillo como sumarle a tu camisa blanca de fondo de armario una de las tendencias más sonadas este 2021; las mallas ciclistas. Puedes apostar por una camisa XXL sobre tus mallas, combinando así elegancia con un toque más sport. Otras opciones son sumar a tu outfit un cinturón para enmarcar la cintura, u optar por no abrochar la camisa, dejando a la vista tu crop top preferido.

Camisa blanca y hot pants, el look de las chicas que se atreven con las tendencias de moda

Crear nuevos looks con prendas que llevan años en tu armario no siempre es tarea fácil, pero la camisa blanca es una prenda versátil que no da muchos problemas a la hora de combinarla con otras prendas más novedosas. Este otoño atrévete a conjuntar tu camisa con una tendencia que lleva tiempo recorriendo las pasarelas más reconocidas: los hot pants o pantalones ultracortos. Combínalos con camisas blancas anchas u oversize para equilibrar tu outfit. Todo indica a que los hot pants, heredados de los 2000, arrasarán a pie de calle este otoño 2021, por eso, no dejes perder la oportunidad de ser la más fashion de la oficina este otoño y hazte ya con unos.