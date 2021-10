El dudoso debut de Nuria Roca en los domingos

Viendo el primer programa del promocionadísimo estreno de Nuria Roca en los domingos tuve la sensación de que asistía a la versión televisada de uno de esos largos programas de la radio comercial en los que lo importante es el ruido más que las nueces, y en donde un rostro conocido y reconocido se rodea de muchos colaboradores para que el alboroto sea continuo.

La Roca, para mí, no pudo comenzar peor, puesto que durante la primera de sus casi cinco horas se adueñó de ella un individuo al que no tenía el gusto de conocer, que se notaba tenía mucho mando en plaza porque era capaz de quitar la palabra a la mismísima Nuria. Un ser lenguaraz con la dudosa cualidad de no decir nada interesante, que pronto descubrí no era ni más ni menos que su pareja, su compañero, su socio, que cada cual lo llame como quiera.

Es el tipo de persona que no soporto. Uno de los culpables de que haya trabajado tan poco en mi vida. De que haya sido el eterno colaborador. Nunca he sido capaz de aguantar como compañeros, mucho menos como jefes, a ese tipo de personajes, más de media hora. Ni para compartir un café.

La Roca es la enésima oportunidad perdida de realizar un programa dominical como nos gustaría a los teleadictos de antes. Ya sabemos que los tiempos cambian. Que el Todo es posible en domingo de Juan Antonio Fernández Abajo y el Fantástico de Íñigo no se pueden resucitar.

Pero de eso a reeditar el mismo programa de siempre de La Sexta, incorporando algunos colaboradores nuevos, pero incurriendo en los mismos pecados, a saber, la banalidad en el tratamiento de los temas, el saltar de unos a otros para dar la impresión de rapidez y de que la tarde avanza rápida, más los numerosos cortes publicitarios, no ayudan en nada a que La Roca sea un programa de prestigio. Fuera de lugar estuvo insertar un tema tan serio como el de la enfermedad de ELA entre tantas risas.