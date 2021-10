Carmen Gimeno le da un golpe de efecto al vestido de flores más viral de Zara para un look de 10.

Los looks más originales y coloridos son de ella. Carmen Gimeno tiene un don especial para ofrecer una versión mucho más atrevida (y acertada) de los outfits más convencionales y por eso es nuestra musa de estilo favorita. Con ella hemos descubierto que un abrigo rojo es la prenda perfecta con la que combinar un chándal gris (sí, como lees) y es probable que a lo largo de este invierno nos dé múltiples opciones para combinar el plumífero azul más viral. Pero lo que nos acaba de conquistar de la influencer es el golpe de efecto que Carmen Gimeno le da al vestido de flores más viral de Zara para un look de 10.

Al haber leído viral ya sabrás a qué vestido de Zara nos referimos y seguro que en tu mente ya tenías hecha tu propia combinación de estilo, pero cuando veas el golpe de efecto que Carmen Gimeno le da a la prenda sólo vas a querer llevarla como ella. Si ya has fichado el vestido de flores de Zara (o tienes alguno similar en el armario), no te pierdas el último look de 10 que se ha marcado Carmen Gimeno.

Así es el look de Carmen Gimeno con el vestido de flores de Zara

Que el estampado de flores no es exclusivo de las estaciones más cálidas es un hecho innegable. Que apostar por este print en un look mucho más rockero es algo que no se nos había ocurrido hasta que hemos visto la última propuesta de estilo de Carmen Gimeno.

La influencer apuesta por el vestido de flores más viral de Zara y le da un golpe de efecto combinándolo con una biker con tachuelas y unas botas track de estilo militar ¿Se te había ocurrido un outfit como éste? A nosotras tampoco y tenemos que reconocer que la propuesta de Carmen Gimeno nos ha gustado mucho más que cualquier otra que hayamos podido ver en el street style.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Gimeno (@carmen_gimeno)

Cómo conseguir un look de 10 como el de Carmen Gimeno con el vestido de flores de Zara

Conseguir un look de 10 como el de Carmen Gimeno (ahora que lo hemos visto) resulta de lo más sencillo. Em primer lugar, sólo tenemos que hacernos con el vestido de flores de Zara, que tiene un precio de 39,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.

A continuación te proponemos una biker y unas botas similares a las de Carmen Gimeno, también de Zara, para que tengas el look completo.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la biker de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Disponibles desde el 35 hasta el 41, las botas track de estilo militar de Zara tienen un precio de 39,95 euros (pertenecen a los Special Prices)