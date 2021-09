Los 10 vestidos de flores más bonitos de Zara y por menos de 30 euros que hay que fichar este otoño

¿Quién ha dicho que las flores no son para el otoño? A pesar de que parece pensado para otra estación, este estampado forma parte de unas de las tendencias de otoño más top. Súper alegre y original, el estampado de flores se convierte en el protagonista de los vestidos más ideales del otoño, esos que lo mismo llevas con una gabardina o una biker y que suben de nivel con los zapatos más en tendencia del otoño (atenta, que no sólo están de moda las botas militares).

Si el estampado de flores sigue siendo la tendencia absoluta del otoño, toca bichear por las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas para ver cuáles son los diseños más irresistibles. Nosotras ya lo hemos hecho y hemos encontrado en Zara los 10 vestidos de flores más bonitos por menos de 30 euros y que hay que fichar este otoño (nosotras ya hemos picado con alguno).

Todos en un largo mini (no pueden gustarnos más los diseños con este largo), los vestidos de flores de Zara son absolutamente irresistibles y súper en tendencia. Ya hemos dicho que el estampado de flores no es exclusivo de la primavera, en otoño se convierte en uno de los prints que no puede faltar en los armarios, aunque con el cambio de estación presenta algún tipo de modificación.

En el caso de los vestidos de flores de Zara que hay que fichar este otoño (y querremos), debes saber que se trata de diseños en tonalidades tierras y verdes oscuros, aunque también hay lugar para colores más claros. La mayoría de los vestidos de flores de Zara se presentan en opciones vaporosas y con vuelo, aunque también hay lugar para los diseños más ceñidos.

Con botas, botines o zapatillas deportivas, así puedes combinar los 10 vestidos de flores más bonitos de Zara por menos de 30 euros que hay que fichar este otoño y que nosotras hemos seleccionado para que empieces el otoño rodeada de flores.

Vestido de flores de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

Vestido de flores de Zara

