Las grandes firmas han hablado claro sobre las tendencias del otoño 2021 y las influencers se han sumado corriendo a ellas para dejarnos los mejores looks de esta temporada. Si con ellas hemos confirmado que los vestidos midi sieguen siendo los reyes del otoño, con ella hemos descubierto cuáles son los colores más en tendencia de todo el otoño y, evidentemente, cómo combinarlos.

Si estabas esperando que los colores más en tendencia del otoño fueran los clásicos marrones y grises, estás muy equivocada. Este otoño los colores más en tendencia son el verde y el naranja y estos cinco looks que te proponemos lo confirman.

Con las primeras lluvias damos oficialmente por finalizado el verano. Nos despedimos poco a poco de las altas temperaturas, los bikinis, los mojitos en la playa… Los colores vibrantes también nos han acompañado en las vacaciones, pero olvídate de la idea de decirles adiós en septiembre, este otoño 2021 nuestro armario se llena irremediablemente de tonalidades coloridas, y los colores favoritos de la temporada son el verde y el naranja.

Resulta complicado pensar en el otoño sin que se nos vengan a la mente esas prendas en tonos marrones, ocres y grises que repetimos cada año, pero esta temporada el naranja y el verde se colocan en el punto de mira de nuestras influencers y celebrities preferidas. Nosotras, que no queremos quedarnos atrás en cuanto a las tendencias del momento se refiere, te ofrecemos las claves para llevar los colores de este otoño 2021 sin que desesperes en el intento. Estos son los cinco looks que demuestran que el verde y el naranja son los colores más en tendencia del otoño 2021.

Tendencias otoño 2021: Un look todo al verde

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARÍA SEGARRA (@mariasegarr)

Nos encantan los vestidos porque nos ahorran la tarea de tener que combinar partes de arriba y abajo. Un vestido liso de color verde con detalles especiales en las mangas combinado con sandalias, o con botas cuando bajen las temperaturas, se nos antoja el look perfecto para integrar el color en nuestro armario sin obligarnos a arriesgar demasiado.

Tendencias otoño 2021: Un look que mezcla el naranja con los estampados

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

El estampado es otra de las tendencias predilectas de este otoño, por eso, mezclar una sencilla blusa de color naranja con unos pantalones estampados y coloridos es una opción perfecta para comenzar a afrontar el frío con alegría y energía. Eso sí, sólo apto para quien se atreva a destacar.

Tendencias de otoño 2021: Un look con jersey verde verde y falda tweed

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Ya hablábamos este verano sobre el regreso de las tendencias más famosas de los 2000, entre ellas de las minifaldas tweed. Conjuntar una de de estas faldas con un jersey de punto en el tono verde por excelencia de la temporada es el look ideal para vestir cómoda este otoño sin renunciar a ir a la moda.

Tendencias otoño 2021: Un look con complementos en naranja

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Osborne (@eugenia_osborne)

Si todavía no ves muy claro eso de apostar por prendas coloridas en otoño, no hay problema, los accesorios serán (una vez más) tu salvación. Súmale a tu look en colores apagados o neutros un complemento en tonos naranja, ya sea un bolso, unos zapatos, unos pendientes llamativos… para así terminar de darle un toque de color y originalidad a tu outfit.

Tendencias otoño 2021: Un look con gabardina y jersey naranja

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de max (@__mmaxinewylde)

Que pensarías si te decimos que un súper look para este otoño es mezclar un pantalón estampado con un jersey y gabardina naranja… No, no estamos locas, esta combinación funciona y tiene todas las claves para convertirse en nuestra favorita esta temporada.