Así es la gabardina de Zara más buscada del otoño y que ya tiene lista de espera.

El cambio de estación no se hace palpable hasta que no se produce un descenso de las temperaturas y se producen las primeras lluvias. Es entonces cuando por fin podemos apostar por las tendencias de otoño, sacar nuestros vestidos midi de entretiempo y marcarnos los mejores looks de oficina. Porque ya no hace calor y el tiempo invita a apostar por otro tipo de looks y, en ese sentido, la prenda que más ganas teníamos de volver a usar es la típica gabardina de otoño.

Después de que todas nuestras firmas low cost preferidas hayan sacado sus nuevas colecciones y después de haber visto todo tipo de prendas, podemos afirmar que ya sabemos cuál es la gabardina más in de todo el otoño. Se trata de una gabardina de Zara que, disponible en tres colores, ya se ha convertido en la más buscada del otoño y ya tiene lista de espera y todo.

No es la primera vez que esto ocurre con una prenda de Zara. El busque insignia de Inditex nos tiene acostumbradas a lanzar prendas que, a los pocos segundo de llegar a la web, se convierten en virales. Por eso no nos extraña que esta gabardina de Zara se haya convertido en la más buscada del otoño y ya tenga lista de espera.

Hemos adelantado que que la gabardina de Zara está disponible en tres colores (verde, beige y negro), por lo que cabría esperar que estuviese disponible en alguno de los modelos y en alguna de las tallas, pero las que más saben de estilo ya han arrasado con la gabardina de Zara volviendo a hacer viral una de las prendas del buque insignia de Inditex.

Todo esto nos lleva a preguntarnos qué tiene de especial la gabardina de Zara para convertirse en la más buscada y tener lista de espera. Su diseño, de líneas sencillas y oversize combina a la perfección con cualquiera que sea tu estilismo de otoño, desde unos míticos vaqueros y zapatillas deportivas, hasta un vestido de punto y botines. Además, la gabardina de Zara también se antoja perfecta para los días de lluvia porque resguarda del agua y confiere al outfit un punto londinense que nos encantada.

Con las esperanzas puestas en que nuestro querido amigo Amancio decida reponer el stock de la gabardina más buscada de Zara, tendremos que conformarnos imaginándonos con ella puesta en nuestros outfits otoñales más ideales.

Así es la gabardina de Zara más buscada del otoño

La gabardina más buscada de Zara atiende a un diseño oversize, abierto, con solapas y dos bolsillos delanteros. A diferencia de otros diseños de gabardinas, ésta de Zara tiene un corte algo masculino que nos parece perfecto, sobre todo ahora que las líneas rectas y confortables se han convertido en el santo y seña de la moda comfy. Por eso nos parece lógico que la gabardina de Zara se haya convertido en la más buscada y ya tenga lista de espera.

Disponible en tres colores (verde, negra y beige) y desde la talla XS hasta la XXL, la gabardina de Zara más buscada tiene un precio de 29,95 euros.