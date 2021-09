En tu grupo de amigas no se habla de otra cosa: por fin se va a celebrar la boda del siglo. Después de algún contratiempo, esa íntima amiga va a darse el sí, quiero y toca buscar el perfecto look de invitada. Al tratarse de una boda de otoño, tienes súper claro tu outfit: un vestido de invitada. Has bicheado por las mejores firmas de vestidos de invitada y, aunque has visto un mono súper ideal que te hace ojitos, tienes claro que vas a ir con un vestido.

Parece que todavía las temperaturas son agradables, pero las bodas de otoño son una caja de sorpresas y nunca sabes cuándo refrescará. Por eso, después de haber buscado el perfecto look de invitada, toca encontrar una prenda que nos resguarde del frío y sea un plus de estilo para nuestro lookazo. Dicho y hecho. Zara tiene el kimono que remata tu look de invitada perfecta y es un must en las bodas de otoño. Nosotras hemos sentido un verdadero flechazo al verlo.

Además de tener la función de mitigar los efectos de las bajas temperaturas, el kimono de Zara tiene el don de llevar a otro nivel cualquier look de invitada. Esta última temporada hemos sido testigos del boom de los kimonos y el resultado de combinarlos con cualquier outfit nos ha parecido toda una revelación de estilo. Por eso este kimono de Zara nos parece perfecto para un look de invitada a una boda de otoño.

A diferencia de otros kimonos de corte más oriental (es lógico, ya que son originarios de Japón), éste de Zara se presenta en tonos lisos y con unas incrustaciones en pedrería que hacen que sea una pieza espectacular. En un azul grisáceo y en un largo midi, el kimono de Zara puede usarse a modo de vestido (como anuncian en la web), pero a nosotras nos parece que es una prenda ideal para un perfecto look de invitada.

Así es el kimono de Zara para un look de invitada perfecta

Al principio del texto advertíamos de la búsqueda de una prenda para resguarecernos del frío en las bodas de otoño, pero después de ver el kimono de Zara, en realidad, las temperaturas nos dan igual. Es un diseño tan espectacular (cualquiera diría que no es alta costura), que nos morimos por apostar por él en todas nuestras bodas de otoño.

Nos parece una opción ideal para llevarla con un mono (aunque teníamos claro que apostaríamos por un vestido), con un vestido midi (recuerda que el vestido nunca debe ser más largo que el kimono) e incluso con unos pantalones palazzo. Lo único que debes tener en cuenta es que el kimono de Zara debe acompañar a un estilismo sencillo y natural, ya que la prenda tiene personalidad por sí misma.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el kimono de Zara que remata tu look de invitada perfecta para las bodas de otoño tiene un precio de 79,95 euros.