Las tendencias de otoño 2021 que todavía estás a tiempo de fichar para dejar de estar 'out'

Hay que reconocer que hasta que no han bajado las temperaturas no hemos sido conscientes de que estamos en otoño y, en consecuencia, no nos ha dado por fichar las últimas tendencias de temporada. Hemos hecho un tímida incorporación a nuestros armarios del estampado retro y nos hemos dejado conquistar por alguna tendencia años 90, pero el resto de tendencias de otoño nos han pasado completamente desapercibidas. Nada de pantalones de pana o cazadoras doble faz, sólo hemos tenido ojos para el estampado mármol y poco más.

Puede que te haya pasado igual que a nosotras y que todavía andes con el armario a medio hacer. Tranquila, hemos rescatados las tendencias de otoño 2021 definitivas que todavía estás a tiempo de fichar para dejar de ser una antigua. No hace falta que apuestes por todas, pero por lo menos ten constancia de cuáles son las tendencias más top de este otoño 2021 y así tus amigas no puedan pillarte fuera de juego.

El estampado retro y el efecto mármol lo tienes más que controlado, pero también debes saber cuáles son los colores de la temporada, la prenda más viral o el tejido más calentito y favorecedor. ¿Estás preparada para dejar de ser una antigua y adentrarte en las tendencias de otoño 2021 que todavía estás a tiempo de fichar?

Tendencias de otoño 2021: el triunfo del tejido de pana

Si este otoño estamos viviendo el regreso de las tendencias más señeras de otras décadas, no es de extrañar que la pana sea uno de los tejidos que vive un regreso. Aunque, si no llega a ser por Stradivarius y su forma de reinventar este tejido, la pana no gozaría del súper éxito que goza en la actualidad.

La pana es un tejido extremadamente grueso que siempre se ha utilizado para confeccionar prendas de abrigo en invierno, fundamentalmente pantalones y chaquetas. A pesar de ser un tejido muy calentito, su grosor ha hecho que sea difícil dar con una prenda con la que nos veamos favorecidas.

Al menos hasta ahora que una de nuestras firmas low cost preferidas se ha propuesto democratizar su uso y ha convertido este tejido en la tendencia de la temporada. Estás a tiempo de fichar las chaquetas y pantalones de pana más ideales del otoño y marcarte con ellos los mejores lookazos de la temporada.

Tendencias de otoño 2021: el efecto mármol

En un principio, este estampado hizo acto de presencia de una manera muy sutil y todo parecía indicar que, al igual que otras tendencias inesperadas, pasaría completamente desapercibido. Como era de esperar, todas nos equivocamos y el estampado mármol no han resultado ser flor de un día.

Tanto ha sido su boom que se ha adueñado de todo tipo de prendas y está muy presente en las propuestas de nuestras firmas preferidas. Aunque, como ya deberás imaginar, esta tendencia será efímera y cuando llegue primavera otro estampado ocupará el lugar del efecto mármol.

Sabemos que quieres ir a la última moda y que andas como loca por fichar alguna prenda con efecto mármol, pero te recomendamos que lo hagas con cabeza si no quieres tirar el dinero a la basura. En ese sentido, te proponemos una selección de prendas con que seguirás llevan cuando deje de ser tendencia.

Tendencias de otoño 2021: el estampado retro

Todo parecía muy claro en lo referente a las tendencias del otoño 2021, pero, de repente, el street style se ha llenado de una tendencia nueva que nos tiene completamente enamoradas. Un conjunto de estampado retro viral en redes sociales, un vestido con estampado psicodélico que ha desatado la locura entre las que más saben de estilo o el vestido con estampado geométrico que hizo saltar las alarmas por su económico precio ya nos estaban dando pista de lo que sería la tendencia definitiva del otoño 2021.

A diferencia del estampado retro que fue tendencia este verano, el que triunfa este otoño (y esperemos que también este invierno) fusiona las tendencias geométricas y el estampado psicodélico de los 70 para dar como resultado un print súper original y ponible. A pesar de que el estampado retro está presente en multitud de prendas, nuestra combinación preferida es la de pantalones y camisa (sobre todo si es en versión de punto). Podemos encontrar prendas con estampado retro en firmas como Zara, Mango y Stradivarius, pero también en cualquier tienda de barrio, cuyos diseños son mucho más molones.

Tendencias de otoño 2021: los 90 han vuelto

Este otoño 2021 también pisan con fuerza las tendencias años 90 y estamos locas con esta noticia. Que los 90 han regresado al street style ya es más que evidente y nuestras firmas favoritas lo confirman. Los escaparates, tanto virtuales como físicos, están llenos de vestidos lenceros, pieles sintéticas, complementos de estilo noventero… prendas que nos recuerdan que los 90 son la década favorita de la que tomar inspiración para nuestros looks.

Pero no todo es tan fácil como parece a la hora de decantarnos por las tendencias años 90. Si deseamos estar a la moda no es suficiente con recuperar prendas centenarias, debemos estar al tanto de cuáles son las tendencias de los 90 que han regresado y cuales son mejor dejar en el pasado, para así evitar meter la pata. Ficha algunas de las propuestas noventeras de Zara y Stradivarius que hemos seleccionado para ti.

Tendencias de otoño 2021: la cazadora doble faz, la única y verdadera

Debemos reconocer que la primera vez que vimos la cazadora doble faz tuvimos sentimientos encontrados. Por un lado, nos parecía demasiado oversize, por otro, la mezcla del efecto piel y los pelitos nos parecía una fantasía total. De ahí al flechazo absoluto, como era de esperar. No debimos de ser las únicas que experimentamos ese enamoramiento, porque cada vez que hemos ido a comprar alguno de los modelos de la cazadora doble faz, las tallas se han agotado al segundo. Mientras reponen y no el stock, es el momento de ver cómo llevar la cazadora doble faz más en tendencia del otoño 2021.

Tendencias de otoño 2021: todo al verde y al naranja

Si estabas esperando que los colores más en tendencia del otoño fueran los clásicos marrones y grises, estás muy equivocada. Este otoño 2021 los colores más en tendencia son el verde y el naranja. Resulta complicado pensar en el otoño sin que se nos vengan a la mente esas prendas en tonos marrones, ocres y grises que repetimos cada año, pero esta temporada el naranja y el verde se colocan en el punto de mira de nuestras influencers y celebrities preferidas.

Nosotras, que no queremos quedarnos atrás en cuanto a las tendencias del momento se refiere, te ofrecemos las claves para llevar los colores de este otoño 2021 sin que desesperes en el intento. Te proponemos cinco looks que demuestran que el verde y el naranja son los colores más en tendencia del otoño 2021.