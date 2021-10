Jamás nos habríamos imaginado que Stradivarius le tomaría la delantera a otras firmas de Inditex a la hora de reinventar una tendencia (aunque su copia de la cazadora de Zara bien merece todos nuestros vítores). Aunque parece que esta temporada Stradivarius se está convirtiendo en esa firma experta en reinventar prendas y tendencias.

Ha marcado un antes y un después con el jersey de ovejas de Lady Di y se ha atrevido a rescatar los pantalones flare que te prohibía tu madre y ahora Stradivarius se corona del todo con su novedad más triunfadora. Sí, hablamos de los pantalones de pana de Stradivarius o cómo reinventar una prenda y convertirla en la tendencia de la temporada (que se lo digan a Carmeron, que lleva buscando los pantalones de pana rosa de Stradivarius varios días y nuestro querido Amancio no repone el stock)

Si este otoño invierno estamos viviendo el regreso de las tendencias más señeras de otras décadas, no es de extrañar que la pana sea uno de los tejidos que vive un regreso. Aunque, si no llega a ser por Stradivarius y su forma de reinventar este tejido, la pana no gozaría del súper éxito que goza en la actualidad.

La pana es un tejido extremadamente grueso que siempre se ha utilizado para confeccionar prendas de abrigo en invierno, fundamentalmente pantalones y chaquetas. A pesar de ser un tejido muy calentito, su grosor ha hecho que sea difícil dar con una prenda con la que nos veamos favorecidas. Al menos hasta ahora que Stradivarius ha reinventado los pantalones de pana y los ha convertido en la tendencia de la temporada y en su nuevo besteseller.

El éxito de los pantalones de pana de Stradivarius se basa en dos conceptos: diseño y color. Esto no es otra cosa que, a la hora de presentar nuevos modelos de pantalones, desde Stradivarius han apostado por dos diseños que siempre son un éxito de venta porque favorecen un montón: slim flare y straight. El primero de ellos se presenta ligeramente estrecho por la zona del muslo para volverse acampanado a partir de la rodilla y el segundo presenta el tradicional corte recto que nos favorece a todas.

Controlado el tema diseño, en Stradivarius tiran la casa por la ventana y lanzan los pantalones de pana en 10 colores distintos para que puedas hacerte con la tendencia de la temporada en la versión que más te guste. Verde, naranja, morado, azul... Los pantalones de pana de Stradivarius se presentan en una amplia gama de colores, aunque el verdadero bestseller es el de color rosa (los pantalones de este color parecen ser la tendencia viral de todas las temporadas).

Perfectos para combinarlos con un jersey de punto y marcarse un look súper calentito, es el momento de que descubras los pantalones de pana con los que Stradivarius reinventa una prenda y la convierte en la tendencia de la temporada.

Así son los pantalones de pana de Stradivarius en versión 'slim flare'

Disponibles desde la talla 32 a la 44, los pantalones de pana de Stradivarius en versión slim flare tienen un precio de 25,95 euros.

Así son los pantalones de pana de Stradivarius versión 'straight'

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, los pantalones de pana de Stradivarius en versión straight tienen un precio de 25,95 euros.