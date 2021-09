Stradivarius 'copia' la cazadora más vendida de Zara y el resultado es mucho mejor (y más barato) que la original

Que Stradivarius le está cogiendo ventaja a Zara a la hora de presentarnos según qué tendencias no es una novedad. Su gabardina de estilo parisino o el vestido de estampado bicolor bien demuestra que Stradivarius no sólo se adelanta a las tendencias más trendy, sino que lo hace con total maestría. Para muestra, un botón. Como cada otoño, Zara vuelve a sacar su cazadora más vendida. Esa que se agota en un suspiro y casi no tienes tiempo de hacerte con ella (aunque hay mujeres que lo consiguen, nosotras tenemos una amiga que logró la proeza).

La cazadora es absolutamente ideal e irresistible y perfecta para que se convierta en la prenda del uniforme durante todo este otoño y el próximo invierno. Tan ideal es que Stradivarius ha copiado la cazadora más vendida de Zara y -atentas- el resultado es mucho mejor y más barato que el original. Sí, como lees.

Como ocurre entre discípulo y maestro (el primero siempre resulta ser mejor que el segundo), la cazadora que Stradivarius le ha copiado a Zara es mucho mejor, más bonita y más barata (un detalle muy a tener en cuenta a la hora de invertir en una nueva prenda para nuestro armario).

Si al igual que nosotras, también estabas enamorada de la cazadora de Zara, tal vez te cueste trabajo entender por qué la copia de Stradivarius es mejor que la original (que es más barata es algo que te resulta evidente).

En primer lugar, la cazadora de Stradivarius es mejor que la de Zara porque, aunque el diseño es exactamente igual, ésta se presenta en una versión mucho más ligera. Eso no implica que su capacidad para abrigar sea menor, es sólo que hace mucho más fácil la movilidad, algo que con la cazadora de Zara costaba un poco de trabajo. En segundo lugar, la cazadora de Stradivarius elimina el cinturón ancho que poseía la de Zara y que a veces resultaba algo engorroso.

Por último (y es la diferencia que más nos gusta), la cazadora de Stradivarius se presenta en dos colores, mientras que la de Zara sólo está disponible en negro. Aunque la versión original y en el color original nos parecía irresistible, la posibilidad de tener la cazadora más buscada del otoño en color camel y con el pelo interior y de las solapas en crudo nos parece una fantasía absoluta.

Tanto, que la cazadora de Stradivarius que copia al icónico modelo de Zara nos parece mucho mejor, más ponible, favorecedora, original y barata (la cazadora de Stradivarius vale 59,99 euros, mientras que la de Zara tiene un precio de 79,95 euros).

Así es la cazadora que Stradivarius le ha copiado a Zara

La cazadora de Stradivarius que copia a Zara se presenta en un diseño exactamente igual. Se trata de una cazadora de doble faz en tejido con efecto piel y cuello de solapa. El forro interior también es en pelo a contraste de tacto suave, en el caso de la cazadora camel, y en el mismo color en el modelo negro. Presenta un cierre de trabilla en cuello. Por último, presenta manga larga acabada en puño con vuelta, bolsillos delanteros con cremalleras metálicas y cierre frontal cruzado con cremallera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la cazadora de Stradivarius tiene un precio de 59,99 euros, tanto en color piel como en negro.