Zara tiene los pantalones wide leg que hacen tipazo y estos son los mejores looks para llevarlos.

De todas las tendencias del otoño hay una que nos encanta que se haya colado en nuestros armarios. Se trata de los pantalones wide leg que, aunque no son una novedad absoluta, ahora son la tendencia más en auge y la culpa es del tipazo que hacen (¿has descubierto ya el efecto piernas infinitas de unos vaqueros wide leg?). Con la pernera súper ancha, estos pantalones altos son los que mejor sientan del todos los habidos y por haber.

Como ocurre con otras tendencias, es Zara la firma que nos acerca esta novedad a nuestros armarios (también ha vuelto a traer a nuestros roperos la chaqueta acolchada del otoño). De ahí que sea en el buque insignia de Inditex donde encontremos los pantalones wide leg más en tendencia de la temporada. Pero puede que tanta tendencia y tanta novedad te desoriente a la hora de encontrar un outfit perfecto con el que combinar tus pantalones wide leg de Zara. Tranquila, nosotras te traemos los pantalones wide leg de Zara más en tendencia y los mejores looks para llevarlos con estilo.

Que no cunda el pánico, como siempre te vamos a dar las claves de las tendencias del momento para que tú vayas pensando cómo adaptarlas a tu armario y a tu vida. Por lo pronto, te ofrecemos estos 5 looks con los pantalones que nos tienen enamoradas, los wide leg.

No son una nueva incorporación en el street style, pero los hemos redescubierto y ahora se nos antojan la mejor opción para decir hasta luego de vez en cuando a nuestros amados vaqueros y salir un poco de la monotonía que a veces rige nuestro armario. Son cómodos, sientan bien y son, en parte, la versión ancha de los maravillosos pantalones de pinza; y tienen todas las claves para que tú también te vuelvas locas por ellos. En ese sentido, Zara tiene los pantalones widel leg que hacen tipazo y están más en tendencia y nosotras te decimos cuáles son los mejores looks para llevarlos esta temporada.

Pantalones wide leg de Zara para un look con traje sastre

Un traje de chaqueta es una de las mejores inversiones que podemos realizar en lo que a nuestro armario se refiere. El conjunto nos servirá para algún evento serio o formal, para reuniones de trabajo… pero lo mejor es que por separado la chaqueta y los pantalones tienen todavía más juego. Somos fans de mezclar prendas formales con otras más casuales, como los pantalones wide leg de traje sastre con deportivas y camisetas básicas o la chaqueta con jeans y taconazos.

Sin duda un traje de chaqueta como este, en tonos tierra y muy otoñales, es perfecto para ser incluido en nuestro guardarropa. Por supuesto, te recomendamos que los pantalones sean fieles a nuestro corte actual favorito, el wide leg, porque, aparte de sentar bien a todo tipo de cuerpos, es un corte atemporal y al que sacarás más uso del que piensas. Los pantalones wide leg de Zara que te proponemos para que te marques el lookazo tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones wide leg de Zara efecto piel y jersey verde para un look atrevido

Como hemos dicho, este otoño nos sentimos especialmente lanzadas a crear looks un poco más atrevidos y diferentes, sobre todo ahora que parece que el color y las combinaciones extravagantes se están adueñando del street style de nuestra ciudad. Estos pantalones wide leg de Zara en efecto piel de serpiente nos parecen una opción acertadísima y de lo más polivalente. Son elegantes, estilizan la figura y están muy en tendencia.

El color negro es nuestro mejor aliado en las estaciones frías, pero esta mezcla de piel con jersey a cuadros en verde (uno de los colores del otoño), nos encanta porque es alegre sin tener que arriesgar demasiado. Si sumas unas botas de caña alta en efecto piel, o incluso de charol, te convertirás instantáneamente en la más estilosa del lugar. Los pantalones wide leg de Zara que te proponemos para este lookazo tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones wide leg de Zara en naranja para un look colorido

El color ha llegado para quedarse, y unos pantalones wide leg en naranja, como estos de Zara, son una opción arriesgada, pero no errónea. Puedes combinarlos con tonos tierra como el marrón o el beige, y obviamente con nuestro amado negro, pero te recomendamos encarecidamente (casi te rogamos) que pruebes un look colorido, sumándole por ejemplo un jersey en tonos morados o de color verde oscuro.

Estamos seguras de que el resultado te encandilará y te despedirás de los colores oscuros por un tiempo. Estos pantalones wide leg de Zara en color naranja que te proponemos tienen un precio de 25,95 euros.

Pantalones wide leg de Zara en blanco para un look bicolor

Si no te convence mucho la idea de lanzarte con nuevos looks, te traemos también los pantalones wide leg a los que más partido le podrás sacar. En color blanco no es la elección predilecta de muchas para el otoño/invierno, pero sin duda es una opción que da mucha luminosidad a los looks.

Con bolso y parte de arriba negra, botas altas (en colores claros si te atreves) y tus pantalones wide leg blancos darás con el conjunto bicolor más top de este otoño 2021. Los pantalones wide leg de Zara de color blanco que te proponemos tienen un precio de 29,95 euros.

Pantalones wide leg de Zara en denim para un look de diario

Salir del increíble (y comodísimo) mundo de los vaqueros no es nada fácil, por eso, para que añadas los wide leg pants a tu armario sin renunciar a los jeans te proponemos un look de vaqueros con este fabuloso corte sumado a prendas monocolores. Un outfit que a primera vista puede parecer soso, pero si te haces con unos jeans tan especiales como estos; con descosidos, diferentes tonos de vaquero, tobilleros y bolsillos XXL, no pasarás desapercibida.

Por supuesto, si hemos llegado a sembrar la chispa del color en ti, puedes combinar estos vaqueros con cualquier prenda colorida que tengas en tu armario, o utilizando nuestro truco favorito para dar vida a nuestros looks: combinar conjuntos oscuros con complementos en otros tonos para que resalten. Los pantalones wide leg de Zara en tejido vaquero que te proponemos tienen un precio de 29,95 euros.