Estos pantalones altos de Stradivarius con efecto piernas infinitas son los preferidos de las bajitas

Las mujeres bajitas, a veces, tenemos un problema. A pesar de que adoramos nuestro tamaño reducido, hay veces que nos cuesta trabajo adaptarnos a algunas de las tendencias de temporada. Sobre todo si se tarta de unos pantalones, ya que con los vestidos de flores no tenemos ningún problema (nada que no solucionen los zapatos y botas más en tendencia). Pero con los pantalones no ocurre lo mismo, por eso estamos encantadas de la vida con nuestro último descubrimiento en Stradivarius.

Se trata de unos pantalones altos con efecto piernas infinitas que se han convertido en los preferidos de las bajitas (palabra de persona que mide menos de 1,60). Pero, ¿qué tienen estos pantalones para ser los favoritos de las chicas bajitas? Además de su precio (sólo valen 20 euros) y que están disponibles en 7 colores, los pantalones de Stradivarius tienen el don de hacer unas piernas infinita. Sí, como lees.

Con un talle súper alto (¿hace falta que repitamos todas las bondades de los talles altos?), los pantalones de Stradivarius se presentan en un diseño wide leg, un corte que ya sentó las bases el pasado año de lo que sería tendencia y actualmente sigue estando súper de moda (gracias al Universo por tan maravillosa dicha). En el caso de los pantalones altos de Stradivarius, que sean wide leg es un plus a la hora de conseguir ese efecto piernas infinitas que tanto nos gusta a las chicas bajitas.

Si el talle súper alto consigue que el efecto visual sea el de alargar mucho las piernas, el corte wide leg terminan de rematar ese efecto, haciendo que con estos pantalones las chicas bajitas podamos ganar unos cuantos centímetros y vernos así mucho más estilizadas.

En el caso de los pantalones altos de Stradivarius, además de ser una súper prenda por el efecto piernas infinitas que se consigue con ellos, las chicas bajitas también los adoramos porque sólo valen 20 euros y están disponibles en 7 colores y eso sólo puede significar una cosa: los pantalones altos de Stradivarius van a ser el nuevo uniforme de la temporada. Su precio, todas sus tonalidades y lo versátiles que son contribuyen a que las chicas bajitas (y las altas) vayamos a hacer de estos pantalones nuestra prenda comodín para todos nuestros outfits.

Para un look de oficina, para una comida con amigas, para una cita... Los pantalones altos de Stradivarius con efecto piernas infinitas han venido para quedarse y para hacer más sencillos los looks de las chicas bajitas. Ahora sólo hay que elegir el color (o los colores) en el que ficharemos los pantalones altos de Stradivarius con efecto piernas infinitas.

Así son los pantalones altos de Stradivarius

Disponibles en rojo, negro, piedra, crudo, verde, gris y terracota y desde la talla 32 hasta la 44, los pantalones altos de Stradivarius tienen un precio de 19,99 euros.