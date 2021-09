Zara tiene la chaqueta acolchada sostenible que no querrás quitarte en todo el otoño (ni el invierno).

El año pasado se coló entre las tendencias del otoño y esta temporada el acolchado vuelve pisando fuerte (muy fuerte). Tanto es así que, no hay chaqueta, parka o cazadora que no se presente en este confortable tejido. Nosotras encantadas, porque, además de estar súper en tendencia, las prendas acolchadas resultan súper cómodas y calentitas y ya tenemos súper claro que podemos ponérnoslas con las botas más buscadas de la temporada sin que pequemos de informales.

Nuestras firmas preferidas son conscientes de que el acolchado es tendencia y que lo amamos, por eso renuevan sus diseños para ofrecernos prendas irresistibles y, lo que es más importante, respetuosas con el medio ambiente. Hace tiempo que Zara parece estar comprometida con el medio ambiente, por eso no nos sorprende que ahora el buque insignia de Inditex haya sacado a la venta una chaqueta acolchada sostenible que no querrás quitarte en todo el otoño (y el invierno). No es que sea una exageración, es que la chaqueta acolchada sostenible de Zara es tan bonita y ponible, que querrás que forme parte de todos tus looks este otoño y el próximo invierno.

Antes de adentrarnos en cómo es su diseño, debes saber que la chaqueta acolchada y sostenible de Zara es respetuosa con el medio ambiente por su proceso de elaboración. Desde la propia web de Zara, aseguran "trabajar con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud y calidad de nuestros productos".

Es por eso que la chaqueta acolchada y sostenible de Zara tiene la etiqueta de Green to Wear 2.0. Se trata de un estándar que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Para ello desde el buque insignia de Inditex han desarrollado el programa The List de Inditex que ayuda a garantizar tanto la limpieza de los procesos productivos como la seguridad y salud de nuestras prendas.

En definitiva, la chaqueta acolchada de Zara nos tiene ganadas porque es responsable con el medio ambiente y no hay cosa que nos pueda gustar más, sobre todo ahora que el cambio climático está teniendo consecuencias terribles. En lo referente al diseño, la chaqueta acolchada y sostenible de Zara termina de conquistarnos por el rollazo que tiene.

Se trata de un diseño acolchado (la tendencia más in de este otoño-invierno) de color negro y ligeramente oversize. La chaqueta de Zara presenta un cuello subido y manga larga ajustable con cordones elásticos y un bajo ajustable, algo que hace que la prenda, además de tener rollazo, sea súper cómoda y práctica para nuestro día a día. Tanto es así, que estamos ante la chaqueta acolchada y sostenible que no querrás quitarte en todo el otoño (y en el invierno).

Así es la chaqueta acolchada y sostenible de Zara

Como novedad y para seguir el proceso de responsabilidad con el medio ambiente, desde Zara aseguran que "cuidar de tus prendas es cuidar del medioambiente". Por eso, para mantener limpia la chaqueta acolchada y sostenible recomiendan "ventilarla y pasarle un paño o un cepillo para la ropa". Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Disponible desde la talla XS hasta la L, la chaqueta acolchada y sostenible de Zara tiene un precio de 49,95 euros.