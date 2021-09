Los días de lluvia nos provocan sentimientos encontrados. Son la ocasión perfecta para sacar las botas más buscadas del otoño y estrenar la cazadora más vendida de Zara (sobre todo después del trabajito que nos ha costado conseguirla), pero se nos hace un poco de bola combinar las tendencias el otoño para marcarnos los mejores looks de un día de lluvia.

Lo que más nos preocupas es el calzado, pero con las ganas que tenemos de estrenar las botas más en tendencia, eso no es problema en absoluto. Controlado el tema del calzado, nos agobian las temperaturas y cómo vamos a abrigarnos. No hace demasiado frío todavía, pero tampoco hace calor. No sabemos si una simple parca será suficiente para nuestro look de un día de lluvia o si tendremos que tirar de jersey gordito. Vestirse los días de lluvia a muchas nos supone un mundo, pero nada que no pueda solucionar una selección con los mejores looks para vestir un día de lluvia con estilo y con lo que ya tienes en el armario.

Busca esa eterna gabardina, saca tus botas de agua y recupera esos vaqueros que te hacen tipazo, ha llegado el momento de apostar por los mejores looks para vestir un día de lluvia con estilo y con lo que ya tienes en el armario y nosotras te decimos cómo conseguirlo.

Look para vestir un día de lluvia: todo al negro con trench verde

Nos encantan los looks que tienen el negro como protagonista porque sólo el color ya le da el toque al estilismo. Apuesta por un look total black y dale la nota de color con el trench verde que lleva guardado en tu armario desde marzo. Es el look con más rollazo para los días de lluvia y no necesita que lo complementes con más colores porque se rompería la armonía.

Apuesta por unos botines en piel (por aquello de no mojarte los pies) también en negro y un bolso minimalista para darle un toque chic. También puedes hacer como Paula Echevarría y lucir tu trench con unas botas de agua y camiseta para darle un toque más informal.

Look para vestir un día de lluvia: a tope con las rayas marineras

Camisetas, jerséis, vestidos... cualquier prenda con rayas marineras siempre es un auténtico acierto y parece que este año la estética navy está más de moda que nunca. Colócate unos vaqueros y un jersey a rayas para darle a tu look de lluvia ese aire parisino que nos encanta. Lúcelo en una versión más sofisticada con una americana y unos botines o a puesta por un look más desenfadado con unas buenas botas de agua.

Look para vestir un día de lluvia: chubasquero de colores

¿Quién ha dicho que los días de lluvia son aburridos y grises? Rompe con la nubosidad y apuesta por un toque de color en tu outfit. A nosotras nos encantan los chubasqueros amarillos o rojos porque ofrecen un estilismo desenfadado y juvenil para hacer más divertidos los días de lluvia. Apuesta por un look en tonos azules o negros y tiñe de alegría tu outfit con un chubasquero de color.

Look para vestir un día de lluvia: animal print como apuesta segura

El animal print siempre es sinónimo de sofisticación, por lo que si quieres un look chic durante un día de lluvia hazte con una americana con este estampado. Aunque el print de la temporada es el estampado de cebra, nos parece demasiado arriesgado para una americana, por eso te proponemos un look con estampado de serpiente.

Look para vestir un día de lluvia: La gabardina, la prenda estrella

Siempre está en tu armario porque sabes que es un must pero nunca encuentras la ocasión de ponértela. Pues justo un día de lluvia es es el momento ideal para lucirla.

Look para vestir un día de lluvia: Vaqueros y jersey XXL

Es nuestro outfit preferido y estábamos deseando sacarlo del armario. La combinación vaqueros y jersey XXL es perfecto para los días de lluvia (y para cualquier día del otoño-invierno). Cómodo, calentito y con rollazo, este outfit está en nuestro top 10.

Look para un día de lluvia: la eterna parka verde

No es trench y tampoco es gabardina, pero la parka en verde militar es otro de los básicos que no deben faltar un día de lluvia. Su aspecto es algo más informal que el del trench o la gabardina y por eso nos enacanta.