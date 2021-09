Las botas más en tendencia del otoño y los 5 mejores looks con los que llevarlas

A estas alturas del partido, ya tenemos más que claras las tendencias en zapatos de este otoño y no podemos ser más felices. Este otoño se llevan las botas y, mientras más altas, mejor. Tan de moda están, que ya nos hemos topado con las botas más buscadas del otoño.

Si el pasado otoño ya vimos la tímida aparición de las botas cowboy (las track lo dominaron todo), esta temporada las botas más en tendencia van un paso más allá y apuestan muy fuerte por la caña alta y los diseños originales. Entendemos que quieras apostar por las botas más en tendencia, por eso nosotras te traemos los 5 mejores looks con los que podrás llevarlas.

Las botas altas, aquellas que puso de moda la reina Victoria de Inglaterra en el siglo XIX, vuelven este año a ser las reinas del calzado. Lo que nos encanta de estas botas no es la posibilidad de crear mil combinaciones de looks (aunque también es un punto a su favor), sino que es ese tipo de zapato que nos permite ir cómodas y elegantes a la vez.

Decir adiós a los zapatos abiertos es el sacrificio al que nos enfrentamos con la llegada de cada otoño, pero, aunque nos de muchísima pena tener que abandonar nuestras chanclas y sandalias en el fondo del zapatero (hasta nuevo aviso), desempolvar las botas es el momento que llevamos esperando desde que comenzaron a bajar las temperaturas. Como sabemos que no siempre es fácil realizar este cambio radical de calzado te proponemos estos 5 looks de otoño para que apuestes (y aciertes) con las botas más en tendencia de la temporada.

Botas militares para un look 100% de piel (sintética)

Sin duda uno de los calzados más cómodos para el invierno son las botas militares, y no es tontería ya que es uno de los elementos más preciados por los soldados a partir de la IIGM. Las botas militares con suela de goma nos ayudan a tener un mejor agarre y si además tienen la punta redondeada terminan por ser la opción más acertada para el día a día. Con falda y camisa también de piel (eso sí, sintéticas), y aprovechando que este otoño el cuero es una de las tendencias más fuertes, conseguimos un lookazo casual y trendy. Estas botas militares de Zara te pueden solucionar el outfit.

Botas altas de charol para un look muy lady

No nos cansamos de repetir que los vestidos estampados son un must have en cualquier armario, sobre todo en otoño. Este look deja constancia de ello. Las botas altas con tacón ancho son también una opción comodísima y súper polivalente, que lo mismo te sirven para un roto y para un descosío (que diría mi abuela). Este otoño nos encantan las botas altas con efecto charol, así que déjate inspirar por este conjunto casual y combínalas con vestidos de entretiempo estampados. Te damos un consejo, las flores y el animal print siempre funcionan. Estas botas de charol de Zara te pueden ayudar con el outfit.

Botas de colores claros y chaquetas XXL

De vez en cuando nos apetece arriesgar un poco, y si además ya tenemos en nuestro armario unas botas de color negro y otras marrones (los básicos esenciales de cualquier otoño), esta temporada te animamos a que te hagas con unas botas de caña alta en colores más claros, como beige o incluso blanco. Lo sabemos, a primera vista pueden parecer extravagantes, pero estamos hablando de arriesgar y atrevernos, así que, sí, necesitas unas botas en tonos claros para combinar con chaqueta o abrigo XXL, y sentirte la más estilosa del otoño. Estas botas de color claro de Marypaz te pueden ayudar con el outfit.

Las botas camperas o cowboy de media caña para un look casual

El año pasado fueron el calzado por excelencia de nuestras celebreties e influencers favoritas y este año todo indica a que la tendencia de las botas cowboys está en pleno apogeo. Está claro que es imposible gustar a todo el mundo, y esto es lo que le pasa a este tipo de botas, pero si buscas darle un toque especial a cualquier look casual, como este de falda tejana y camisa básica, hacerte con unas botas cowboy con detalles será tu mejor estrategia para destacar. Estas botas tipo cowboy de Bosanova te pueden ayudar con el outfit.

Botas de caña alta bicolor, los zapatos preferidos de las más indecisas

Todas nos hemos encontrado en alguna ocasión ante esa complicada elección que supone comprar unos nuevos zapatos. ¿Será mejor cogerlos en color negro y estar segura de darle mucho uso, o debería arriesgar por una vez con otro tono? Por suerte, este drama tiene fácil solución ya que tenemos las botas perfectas para las indecisas, las botas de caña alta bicolores.

En tonos muy combinables, estas botas te permiten crear mil looks diferentes, y no te preocupes porque puedes encontrarlas con tacón de aguja o con plataforma, lo importante es que encuentres las que mejor se adapten a ti. Volvemos a repetirte que la piel sintética estará muy de moda este otoño, por eso, cuando tengas tus botas bicolores no dudes en combinarlas con chaqueta o abrigo de cuero de color similar al calzad y darle algo de color optando por una prenda llamativa de la misma gama cromática. Estas botas bicolor de El Corte Inglés te pueden ayudar con el outift.