La original gabardina de Stradivarius que las parisinas tienen en todos los colores porque es perfecta para el entretiempo.

Las parisinas tienen un don para marcarse los mejores looks. Capaces de combinar con maestría una chaqueta acolchada súper informal con un vestido de estampado geométrico, las parisinas tienen un don y nos sirven de fuente de inspiración. Inmersas en pleno otoño y con un acusado cambio meteorológico, estos días andamos como locas buscando los mejores looks para vestir en días de lluvia. Como era de esperar, las parisinas ya han dado con la prenda con la que conseguirlo y marcarse los outfits más ideales del entretiempo. S e trata de una original gabardina de Stradivarius que las parisinas tienen en todos los colores y nosotras queremos fichar ya porque es perfecta para el entretiempo.

Ideal para llevarla con unos pantalones altos y un jersey de rayas (¿puede haber un look más parisino?), la original gabardina de Stradivarius se presenta en un diseño clásico y -atención- está disponible en seis colores, de ahí que nuestras vecinas francesas las hayan fichado todas. En negro, beige, kaki, piedra, crudo y rosa (nuestra perferida), la original gabardina de Stradivarius es perfecta para los looks de entretiempo porque, además de ser súper cómoda y versátil, tiene el don de conferirle al outfit ese je ne sais quoi que tanto adoramos de nuestras vecinas más estilosas.

Las parisinas (que son las que más estilo tienen del mundo mundial) ya tienen más que fichada la original gabardina d Stradivarius en todos los colores y tienen en mente posibles looks con la prenda perfecta del entretiempo.

Jugamos a adivinar y por eso nuestras propuestas son que las parisinas apostarán por la gabardina de Stradivarius en color verde para un look total black, en camel para un outfit básico de vaqueros y camisa blanca y en rosa la combinarán con una falda midi plisada, camiseta serigrafiada y unos kitten heels, los zapatos más en tendencia del entretiempo.

Estas propuestas de looks con los que las parisinas llevarán la gabardina de Stradivarius es la prueba de que es la prenda perfecta del entretiempo y que puede solucionarte muchos looks por sólo 40 euros, que es el precio que tiene la prenda. Echa un ojo a la original gabardina de Stradivarius y juégatela con el color más original del entretiempo (rosa, of course).

Así es la original gabardina que las parisinas tienen en todos los colores

La original gabardina de Stradivarius (que es original porque se presenta en seis colores diferentes), tiene un diseño bastante clásico y sencillo y es ahí donde está su éxito. Las líneas minimalistas de la gabardina son las que ha conquistado a las parisinas, que ven esta sencilla prenda el verdadero must del entretiempo.

Se trata de un diseño largo fluido (ligeramente oversize) y cruzado con cierre de botones, cuello solapa, de manga caída y larga (que a nosotras nos gusta llevar remangada para darle un toque personal a la gabardina). Disponible en seis colores (negro, beige, kaki, crudo, piedra y rosa) y desde la talla XS hasta la XL, la original gabardina de Stradivarius que ha conquistado a las parisinas tiene un precio de 39,99 euros.