Stradivarius reinventa el jersey de ovejas de Lady Di para que no te quedes sin él este otoño.

Hace casi 30 años que falleció, pero los looks de Lady Di siguen siendo nuestra máxima fuente de inspiración. Desde su mítico corte de pelo bob chop, hasta sus conjuntos dos piezas, pasando por la icónica blusa de lunares que ahora Zara recupera. El caso es que todo lo que es tendencia en la actualidad, ya lo llevó antes Lady Di y eso sólo puede significar una cosa: ella era una musa de estilo de las que ya no quedan. Capaz de seguir dictando moda aunque ya no esté entre nosotros, Lady Di tenía una de las prendas más deseadas de la historia de la moda: el mítico jersey de ovejas.

Un absoluto icono dentro de los looks de Lady Di, el jersey de ovejas se ha convertido en un objeto de deseo y ahora Stradivarius reinventa el mítico jersey de ovejas de Lady Di para que no te quedes sin él este otoño (como nos ocurrió a todas el otoño pasado después de que otras firmas low cost lanzasen sus propias versiones de la prenda estrella de la Princesa Diana de Gales).

Como ya ha ocurrido con tras versiones del mítico jersey de ovejas de Lady Di que a hora reinventa Stradivarius, la prenda nueva bebe de la original, pero presenta variaciones. La primera de ellas es el precio, ya que el jersey de ovejas de Stradivarius tiene un precio de 25,95 euros, bastante inferior al de la prenda original. Además, el jersey de ovejas que lucía la princesa era de color rojo y contaba un una oveja negra escondida entre el resto, una especie de mensaje con el que Lady Di mostraba su disconformidad con el mundo.

El jersey de ovejas de Stradivarius se presenta en un adorable color celeste y todas sus ovejas presentan una lana de color blanco. Un jersey absolutamente irresistible que podrás combinar este otoño con una cazadora militar para darle un toque dianesco o con una cazadora de aviador para mezclar lo grunge y lo lady con total maestría.

Así es el jersey de ovejas original que lució Lady Di

En color rojo, de cuello redondeado y con un divertido estampado de ovejas (entre las que destacaba una oveja negra a modo de mensaje subliminal por parte de la princesa), el jersey de ovejas lo firmaba la marca Warm&Wonderful. Automáticamente después de que lo luciera Lady Di, el jersey se convirtió en un icono y muchas fueron las firmas que aprovecharon el tirón para lanzar sus propias versiones.

Donado a finales de los 80 por tratarse de una de las prendas más icónicas de Lady Di, el jersey de ovejas se encuentra actualmente en el Museo Victoria and Albert. Pero los enamorados de este jersey están de enhorabuena y no van a tener que ir al museo para verlo, ahora lo van a poder lucir gracias a que la firma original volvió a relanzarlo el otoño pasado.

Así es el jersey de ovejas de Lady Di que reinventa Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de ovejas de Lady Di que ahora reinventa Stradivarius tiene un precio de 25,99 euros.

Otros jerséis similares de Stradivarius

Como ocurrió el otoño pasado con las reinvenciones del mítico jersey de ovejas de Lady Di, todo apunta a que la prenda de Stradivarius se agotará en menos que canta un gallo. Por eso, desde la firma han querido lanzar dos modelos similares para que esta temporada no te quedes sin tu jersey de princesa. Ambos modelos tienen un precio de 25,99 euros.