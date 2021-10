Bob chop, el corte de pelo que mejor sienta a las mujeres mayores de 60 porque resta años y suma estilo

Algo tiene el agua cuando la bendicen. Marcó a una generación al completo y ahora (¿le vamos a echar la culpa a Netflix?) se ha convertido en el corte de pelo que mejor sienta a las mujeres mayores de 60. Denominado bob chop, este corte de pelo fue el estilismo preferido de Lady Di y si por aquel momento fue uno de los más imitados, ahora este estilismo se cuela entre los cortes de pelo más en tendencia entre las mujeres maduras. Los motivos no son otros que su potente capacidad para restar años y sumar estilo, mucho más que el súper extendido collarbone cut.

Si Lady Di lo popularizara en los años ochenta (la magistral interpretación de Emma Corrin en The Crown hace que no sólo queramos copiarle el peinado), ahora son las mujeres mayores de 60 las que vuelven a llevar a gala uno de los cortes de pelo más frescos, juveniles y favorecedores de la historia de los estilismos capilares. Eso por no hablar de lo comodísimo que resulta y el poco mantenimiento que necesita.

Además, cuando nos preguntamos para quién está pensado este tipo de corte de pelo, la respuesta nos gusta todavía más. El bob chop es un corte de pelo que sienta bien a todo tipo de rostros, aunque favorece, sobre todo, a rostros ovalados y triangulares.

El bob chop es un corte de pelo fresco, divertido muy estiloso, por eso se ha convertido en el que mejor sienta a las mujeres mayores de 60, que han visto en este corte de pelo al mejor de sus aliados. Se trata de un corte de pelo cuadrado a la altura de la mandíbula o unos centímetros por debajo. Como la mayoría de los cortes de pelo, el bob chop toma de base al clásico bob, pero la diferencia radica en que el acabado del tradicional corte de pelo de Lady Di es más desenfadado, desfilado y despeinado.

Para que entiendas mejor por qué el bob chop es el corte de pelo que mejor sienta a las mujeres mayores de 60, se trata de un corte clásico pero con las puntas desfiladas y despeinadas para conseguir más movimiento y frescura, de ahí que reste años y sume estilo.

En qué consiste el corte de pelo bob chop

Se trata de un corte de pelo a la altura de la mandíbula o unos centímetros por debajo con un efecto despeinado, una versión más fresca y juvenil del tradicional bob con las puntas bastante desfiladas y con un acabado ligero que se adapta muy bien a los rasgos de la cara (ya hemos dicho que sienta bien a todo tipo de rostros y que a los ovalados y los triangulares les queda todavía mejor).

Cómo llevar un corte de pelo bob chop

Este tipo de corte es súper versátil, puedes adaptarlo a cualquier tipo de ocasión y como no requiere de mucho mantenimiento ni que lo tengas que peinar en exceso, se convierte en un corte de pelo súper cómodo y estiloso. En función del efecto que desees conseguir, te recomendamos darle un acabado u otro.

Si buscas movimiento y volumen, te recomendamos que lo lleves con ondas surferas abiertas para que tu melena luzca más ligera y casual, con un aire desenfadado muy favorecedor. Pero no es necesario que marques en exceso las ondas ni que dediques demasiado tiempo al peinado. Recuerda que mientras más despeinado y desenfadado, mayor será el efecto rejuvenecedor..

Si, por el contrario, buscas un estilismo mucho más estudiado y pulido, puedes optar por alisar tu melena y marcar las puntas hacia afuera. Es importante que no saques en exceso las puntas, ya que podrías conseguir justo el efecto contrario y echarte años encima, en lugar de quitártelos.

Otro plus ala hora de sacarle partido al corte de pelo bob chop es jugar a crear volúmenes con el color, como hacía la precursora de este estilismo capilar Lady Di. Unas mechas money piece le darán un toque de luz y profundidad especial. Te recomendamos también que te decantes por tonos castaños, miel o caramelo, ya que te ayudarán restar años con ese estilo del que hablábamos. Si tienes ganas de atreverte y experimentar, también puedes apostar por uno de los colores más en tendencia de la temporada: el ginger peach.