Cuatro peinados de boda súper en tendencia para las madrinas más atrevidas y juveniles.

Las bodas vuelven a celebrarse y estos días novias, madrinas e invitadas andan como locas buscando looks, complementos y peinados. Sobre todo aquellas que se casan y aquellas que acompañan a los novios. Figura fundamental en una boda, las madrinas suelen apostar por un estilismo especial en un día tan señalado y si bien es cierto que hay una serie de protocolos a seguir, las tendencias también se cuelan en los peinados de boda para madrina.

Con independencia de cuál sea tu corte de pelo o los looks por los que apuestes en tu día a día dar con un peinado de boda si eres la madrina es mucho más fácil de lo que imaginabas. Sólo debes tener en cuenta cuáles son las tendencias, el tipo de evento al que acudes y cuál es tu rol en él. En ese sentido, ya ha llegado el momento de que las madrinas de boda vayan un paso más allá y renuncien a estilismos más clásicos y arriesguen con peinados mucho más atrevidos y juveniles.

En ese sentido, Sarah Kceres, desde su atelier en el barrio de San Julián, nos presenta una serie de looks más arriesgados, especialmente orientados a mujeres algo más mayores y con melenas cortas o midi, demostrando que todo es posible cuando se trabaja con gusto y buen hacer. Si eres madrina o tienes boda próximamente (¿quién ha dicho que estos estilismos no los pueda llevar una novia o una invitada?), ficha estos cuatro peinados súper en tendencia para las madrinas más atrevidas y juveniles.

Cómo debe ser el peinado y el maquillaje de una madrina

La maquilladora y peluquera, experta en este tipo de eventos, ha apostado por una modelo con cabello corto y canoso para demostrar que no hay imposibles a la hora de crear. Su apuesta consiste en una serie de peinados de boda para madrinas y madres más atrevidos de los que se suelen ver, pero aún así extremadamente elegantes.

"Para elevar el resultado de estos recogidos acompañamos con un maquillaje que va un paso más allá y que no se doblega ante los años de nuestra invitada, sino que realza aún más esa belleza y saber estar que solo el paso del tiempo confiere", explica Sarah Kceres sobre su propuesta. Otro de los puntos que destaca la estilista es que un buen look completo es aquel que tiene coherencia, no sólo entre sus componentes, sino con el resto de la boda y el estilo de esta.

Peinado de boda de madrina: Ondas Beachy glam

"Para crear este look he querido aunar dos conceptos que, a priori, nunca irían de la mano: el de las ondas playeras con el glam. De esta forma se consigue una melena diferente y más atrevida sin perder la elegancia que requiere la ocasión", confiesa Sarah.

¿Cómo se consigue? Para llevar a cabo este peinado la estilista ha echado mano del texturizador Root Lift, que ha usado en todo el cabello activándolo con secador. Tras ello, utiliza la tenacilla Soft Curl de GHD dando direcciones alternativas a cada partición de la melena, con pequeños giros en cada repetición.

Peinado de boda de madrina: 90’s glam

"A medida que cumplimos años tendemos a pensar que las tendencias no son para nosotras y con este peinado de boda para madrinas y madres quiero demostrar lo contrario, partiendo, además, de una melena corta", dice la estilista.

"Lo primero que tenemos que hacer es alisar el pelo de forma perfecta. Yo me he ayudado con la Styler Platinum+ de GHD. Después de eso pasamos a hacer dos particiones en la zona trasera, las fijamos con gomillas y las enrollamos para dar ese aspecto que buscamos de moño más grueso y, por lo tanto, cabello largo. Una vez que llegamos a ese punto, dejamos que las puntas sobresalgan y damos ligeros toques con la Styler para trabajarlas. Los pelitos cortos de la nuca los retorcemos hacia dentro y fijamos con horquillas. Por último, aportamos brillo con el producto Final Shine de GHD", explica Sarah Kceres.

Peinado de boda de madrina: El falso shortcut o italiano al estilo Tilda Swinton

"Lo que me apasiona de este peinado es su concepto genderless, algo que tenemos muy interiorizado en Sarah Kceres Atelier, de ahí que esté presente la actriz Tilda Swinton como referencia", comenta la estilista.

En esta ocasión se parte de una separación en forma rectangular de sien a sien hasta la coronilla. Después de eso el resto del cabello se trabaja al estilo italiano. "Luego, volvemos a la partición inicial dándole textura gracias a la herramienta Curl Hold de GHD y el rizador Curve. Finalmente damos volumen con un peine y terminamos aportando movimiento", concluye la estilista.

Peinado de boda de madrina: UPDO con textura

"¿Quién dice que una melena corta o midi no puede llevar un buen recogido? Esta propuesta es la prueba de lo contrario y, además, es un peinado que resulta juvenil a cualquier edad sin perder ese toque más clásico", destaca Sarah.

"Empezamos texturizando el cabello desde la raíz con el espray Root Lift de GHD y, como en el otro caso, lo activamos aportando calor con el secador a la vez que damos volumen. Después usamos la tenacilla Soft Curl Gold, también de GHD, dando direcciones alternativas a cada partición con pequeños giros en cada repetición de nuevo. Una vez que estemos en ese punto recogemos el cabello en una coleta alta sin tensionar y hacemos un messy bun, o moño despeinado/informal, aprovechando el volumen que hemos conseguido previamente. Tras ello retorcemos los pelitos cortos de la nuca y los sujetamos con horquillas. Para finalizar fijamos con el Fix de GHD", explica la estilista.

Un maquillaje de madrina que resalte su belleza

En el caso de esta madrina, o invitada, Sarah Kceres ha apostado por la tendencia del acabado jugoso de la piel, algo que siempre aporta vitalidad, según cuenta. Además, confiesa que gracias a la técnica del contouring se potencian e iluminan los rasgos a destacar.

"Para la mirada también quise trabajar una de las modas más en boga de las últimas temporadas, la de la técnica del foxy eye, que se consigue mediante el uso de un buen eyeliner y sombras. Es una especie de evolución sutil del clásico ahumado que queda mucho más natural”, destaca la maquilladora.

"Por otra parte, como no quería caer en el convencionalismo de ojo potenciado-labio suave, aposté por un rojo que acabó protagonizando el rostro. Este tono además resalta la tez de nuestra modelo, iluminándola", finaliza Sarah.