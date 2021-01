Doce looks para mujeres mayores de 50 con los que las influencers maduras triunfan en Instagram y tú lo harás en la calle

Hace tiempo que tenemos más que interiorizado que la edad no se corresponde con lo que aparece en nuestro DNI, que ese es un número orientativo que no tiene por qué significar renunciar a según qué cosas. Aunque muchos se empeñen en encasillar determinadas tendencias o estilos para que se ven reducidos a un grupo de mujeres con una edad determinada, lo cierto es que la moda tampoco entiende de edades. Mucho menos se convierte en algo excluyente e inaccesible para mujeres que no tengan la edad a la que se supone que le corresponde esa tendencia.

En moda no hay nada escrito y, por encima de la edad, lo que prima es la personalidad de cada mujer y el estilo que quiera llevar en cada momento. Aunque lo cierto es que a veces, después de ver reproducidos absurdos roles y estereotipos, nos surgen dudas sobre qué prendas deberíamos llevar en base al momento vital en el que nos encontramos.

Es normal que por culpa de series o películas creamos que nuestra edad define -o debe definir- nuestro estilo y esa es una barrera que debemos eliminar. Tener 20 años no implica que te encante llevar botas track (puede que incluso las detestes) y pasar de los 50 tampoco requiere que toda la ropa de tu armario se tiña de gris y negro (con lo que a ti te han gustado desde siempre los estampados y las prendas coloridas). Es hora de romper estereotipos y apostar por estilismos atrevidos a la par que sofisticados y olvidarnos de una vez de nuestra edad y de lo que la sociedad espera que sean nuestros looks en base a nuestra fecha de nacimiento.

Dar con un corte de pelo transgresor y que nos favorezca o apostar por un maquillaje con el que ir espectacular son algunos de los pasos previos a encontrar ese estilismo con el que sentirnos (y vernos) guapas. Universo en el que podemos encontrar de todo, Instagram nos sirve esta vez como fuente de inspiración a la hora de buscar esos looks para mujeres mayores de 50 gracias a las influncers maduras que más triunfan en esta red social.

Con un estilazo y muchísima personalidad, Carmen Gimeno, Susi Rejano y Patrizia Casarini son las tres influencers cuyos looks nos tienen absolutamente enamoradas. Sus propuestas de estilo son para mujeres mayores de 50, pero sus outfits tienen tanto rollo que los van a querer llevar tanto las de 50 como las que acaban de cumplir 20.

Abrigo rosa para romper un 'look' de color negro

La influencer Carmen Gimeno es una maestra a la hora de elegir y combinar colores. En esta ocasión, ella apuesta por un look total black, con pantalón de cuero y zapatillas deportivas, y lo lleva a otro nivel con un abrigo rosa de pelos que es absolutamente espectacular.

Inspiración parisina con zapatillas deportivas

Los jerséis navy son un básico en todos los armarios y tengas la edad que tengas. Patrizia Casarini apuesta por darle un toque más fresco a su look apostando por el jersey de rayas marineras (que evoca los estilismos parisinos) combinado con unos jogger y unas zapatillas deportivas. Un estilismo informal pero con mucho rollazo.

Un conjunto verde pistacho con pantalones de terciopelo

Ya hemos dicho que el armario no debe teñirse de gris y negro cuando pasas los 50. El color sigue existiendo y si entre tus preferencias están los estilismos coloridos, no dudes en seguir llevándolos. La influencer Susi Rejano apuesta por un conjunto verde pistacho, con un pantalón palazzo en terciopelo y un cárdigan en el mismo tono, y consigue estilismo de diez.

Conjunto pijamero de color gris y abrigo en gris celeste

Los conjuntos de dos piezas de corte pijamero son una tendencia que en los últimos año ha ganado mucho terreno. Cómodos y súper elegantes, estos conjuntos parecen reservados a estaciones en las que las temperaturas son bastante más agradables. Aunque siempre puedes hacer como Carmen Gimeno y apostar por lucir el conjunto con un abrigo. No sólo consigue un look más abrigado, sino que nos ofrece un punto de vista distinto sobre esta tendencia y nos encanta,

Efecto piel y chaqueta acolchada

Combinar dos tendencias con tanta personalidad como son el efecto piel y las prendas acolchadas y, además, acertar, es un don que tiene Patrizia Casarini y con el que nos sorprende con esta propuesta de estilo. La influencer combina de maravilla una falda lápiz de color camel y en efecto piel con una chaqueta acolchada de color negra. Dos tendencias en un sólo look.

Pantalón 'wide leg' y jersey camel

Puede que la propuesta de estilo de Susi Rejano sea un clásico, pero a nosotras nos parece un conjuntazo. Los pantalones wide leg son una súper tendencia esta temporada y, por lo general, favorecen a todas las mujeres. Nos gusta la apuesta de la influencer porque es tan sencilla que precisamente su sencillez es lo que le concede al look ese je ne sais quoi que nos encanta.

Conjunto 'oversize' en gris y frambuesa

¿Cómo puede un look tan informal convertirse en un estilismo con tantísima personalidad? Carmen Gimeno lo consigue combinando sus pantalones de punto wide leg de color gris con un jersey y un cárdigan en tonos fresa, lo que hace que nos olvidemos de que se trata de un look súper informal. Aunque lo que verdaderamente confiere al estilismo de sofisticación es el broche en forma de serpiente que lleva en la solapa del cárdigan y, por supuesto, la boina en color morado que rompe con la dualidad cromática del look.

Pantalón de 'tweed' y abrigo de borreguito

El pantalón de tweed es una tendencia que ya se ha convertido en un básico de nuestros armarios, pero, como a todo clásico, toca hacerle alguna revisión de estilo de vez en cuando. Susi Rejano le da un cambio de aires a estos pantalones y los combina con un jersey con caída, unas zapatillas acordonas y un abrigo de borreguito, más propio de estilismos informales.

Un clásico combinado con abrigo de pelos

La camisa blanca y el pantalón negro son la pareja más estable y duradera de la historia de las relaciones. En versión informal o con aires más sofisticados, esta combinación ha salvado nuestros looks en innumerables ocasiones. Esta propuesta de Susi Rejano nos parece fabulosa porque consigue un look súper elegante y sofisticado, con taconazo y collar de perlas, y le da un aire diferente al apostar por un abrigo de pelos de color gris oscuro.

Vestido de punto y boina roja

Si hay un estilismo en esta lista que nos tenga absolutamente enamoradas, ese es el de Carmen Gimeno con su boina roja. La influencer elige un vestido de punto de color gris, que combina con un cárdigan en el mismo tono y unas botas track (¿dónde decían que era un calzado de veinteañeras? Já). El estilismo, que es de lo más sencillo, gana todos los puntos en el concurso de los estilismos gracias a la boina roja que Carmen coloca sobre su cabeza.

Pantalón 'wide leg' en blanco y jersey oscuro como contraste

Los pantalones wide leg son una de las prendas preferidas de Susi Rejano. En su cuenta de Instagram se puede ver como esta prenda es la protagonista en muchos de sus looks. En esta ocasión, la influencer combina sus pantalones preferidos con un jersey oscuro que coloca de forma desenfada y que complementa con un collar largo para darle un toque más elegante al estilismo.

Falda de tul, camisa de flores y zapatillas deportivas

Carmen Gimeno lo vuelve a hacer. La influencer combina tendencias aparentemente inconexas y consigue un look súper especial. Ella apuesta por una falda de tull y de inspiración romántica, pero consigue un look súper rockero al elegirla en color negro y combinarla con zapatillas deportivas. Nos encanta el estampado de la camisa y el detalle en cuero del cinturón.