Las diez ideas de estilo de famosas e influencers que puedes copiar para vestir bien cuando hace mucho frío

Las que más saben de estilo siente predilección por el invierno. No es que adoren las bajas temperaturas y disfruten pasando frío, es que saben que el invierno es la estación perfecta para conseguir los mejores looks del año. El descenso de las temperaturas obliga a llevar muchas más prendas de las que solemos colocarnos en verano, por lo que las posibilidades de conseguir un look con estilazo son mucho mayores.

Con media España nevada como consecuencia de la borrasca Filomena y la otra media con unas temperaturas extremadamente bajas, estos días todas nos preguntamos qué nos vamos a poner para salir a la calle y no morir de frío. Tenemos grandes aliados, como los abrigados plumíferos (que nos salvan de la hipotermia invierno tras invierno), nuevos descubrimientos, como la posibilidad de llevar un conjunto de punto sin renunciar al estilazo, y nuestra red social favorita para inspirarnos.

Instagram se ha llenado estos días de imágenes idílicas con las ciudades cubiertas de nieve, pero también se ha convertido en el escaparate perfecto al que acudir a mirar para inspirarnos con nuestros looks invernales. En Instagram hemos descubierto, gracias a Carmen Gimeno, que las prendas oversize son las mejores para ir calentitas y que, si sabemos combinarlas, iremos abrigadas y con un look súper favorecedor. Pero ella no es la única influencer que nos ha inspirado estos días a la hora de vestir cuando hace mucho frío.

Otras influencers como María Pombo o Sandra Majada nos han dejado looks con pequeños trucos que no hemos dudado en copiar. Famosas y celebrities como Tamara Falcó, Paula Echevarría o Nuria Roca también nos han dado ideas de estilo para vestir bien estos días en los que hace mucho (muchísimo) frío. Descubre cuáles son sus trucos e ideas de estilo para poder copiar sus looks durante todo lo que queda de frío invierno.

Bienvenidos sean los sombreros

Durante la primera mitad del siglo XX los sombreros fueron el complemento preferido de las mujeres. Además de cumplir su función (proteger del frío en invierno y del calor en verano), este accesorio resultaba súper favorecedor y dotaba de un particular y especial estilo a aquellas mujeres.

Sin estar tan de moda como en aquellos años, el sombrero sigue siendo el aliado perfecto para los días de mucho frío. Busca uno original, como hace Nuria Roca, y dale un aire diferente a tu outfit invernal. Además, siempre puedes aprovechar que Emily in París ha vuelto a poner de moda las boinas rojas hacerte con una.

Abrigo de pelos, mejor si es de colores

Parece que el reinado de los plumíferos no acaba nunca. Es lo que tiene que una prenda sea tan abrigada y que, además, se haya convertido en tendencia. Pero los abrigos siempre han sido nuestros mejores aliados a la hora de presumir de estilazo y no pasar frío. Si ya tienes el trío de abrigos (negro, camel y gris) es el momento de apostar por un abrigo de colores.

Como Paula Echevarría, puedes decantarte por un abrigo que, además de ser de un original color, sea de pelos (sintéticos, obviamente). Los abrigos en este tejido suelen ser bastante más calentitos que los de paño y tienes un súper rollazo.

Las superposiciones, capas y capas pero con estilo

Que levante la mano la que en invierno se convierte en una cebolla. Todos los años nos proponemos no recurrir a capas y capas de ropa pero siempre acabamos sucumbiendo a la posibilidad de colocarnos una capa de ropa más. Pero que ser una cebolla (aunque tus amigas se metan contigo y te den toda la caña del mundo) ya no es un problema, ahora es una súper tendencia que María Pombo nos ha enseñado a llevar con estilo.

El truco está en sobre poner tejidos que hagan contrastes, como un jersey original, una americana en el mismo tono y un abrigo en un color diametralmente opuesto para crear un efecto de texturas rompedor a la par que calentito.

Plumífero sí, pero de un color atrevido

Que sí, que sabemos que los plumíferos son la prenda estrella del invierno y que probablemente todo el mundo se haya comparado uno en las rebajas. Está claro que sobrevivir a los días más fríos del invierno sin una prenda como esta se hace un poco cuesta arriba, pero, ya que se trata de una prenda más práctica y funcional que otra cosa, ¿por qué no apostamos por invertir en un plumífero que se salga un poco de lo habitual?

La influencer Carmen Gimeno, que es una maestra a la hora de combinar colores, nos ha dado la clave de un look invernal y con estilo al apostar por un outfit sencillo en el que la nota de color la pone un plumífero en azul klein.

Los calcetines por encima del pantalón

El viejo truco que todas llevamos a cabo para dormir ya no es materia reservada para el pijama. Las influencers han hablado y lo han hecho alto y claro: los calcetines por encima del pantalón también son para salir a la calle.

Lo llevamos viendo durante varias semanas y La Vecina Rubia ha bromeado en su cuenta de Instagram al respecto (hasta su Miguel Ángel Silvestre ha caído en la tentación), pero después de ver a la reina del estilo apostar por esta tendencia tenemos claro que hay que incluirla en los trucos de estilo para los días más fríos.

Con chaleco acolchado y leggins, Tamara Falcó nos sorprendía en la puerta de su casa con los calcetines por fuera y si ella los lleva así, tan hortera no será la tendencia.

Gorros de pelo, ¿por qué no?

La cabeza es la parte del cuerpo que mejor regula la temperatura corporal, aunque pensemos que son las manos y los piel. Por eso, llevar la cabeza cubierta los días de frío es la mejor fórmula para mantenernos abrigadas. Todas las firmas tienen entre sus complementos y accesorios un amplio catálogo de gorros y sombreros con los que poder cubrir nuestras cabezas y, además, darle un punto original y diferente a nuestro look.

Pero, si lo que de verdad queremos es un gorro con el que marcar un antes y un después en nuestros estilismos, podemos hacer como Alexandra Pereira y apostar por un gorro de pelo. Recuerda mucho a los que llevan nuestras vecinas rusas, que son las que más saben de frío y estilo de mundo mundial.

Abrigo de ante con borrego por dentro

El ante es uno de los tejidos más ideales del invierno. Su caída hace de éste un tejido muy especial para conseguir outfits sofisticados en la estación más gélida del año. Pero a veces no resulta ser tan calentito y abrigado como las temperaturas nos demandan.

La solución a este problema la encontramos en Sandra Majada (Invitada Ideal), que apuesta por una chaqueta de ante con forro de borreguito para dejarnos uno de los looks más ideales de esta ola de frío.

Orejeras para cuidar nuestros oídos

La primera vez que me planteé colocarme unas orejeras lo descarte al segundo. La idea de ir haciendo el ridículo por la calle disipó todas mis dudas al respecto. Con este frío polar, no hay día que no me arrepienta de haberme comprado unas, sobre todo cada vez que algo a la calle siento punzadas en mis oídos cuando la humedad entra en ellos.

Solemos pensar que determinadas prendas y accesorios no son para nosotras por el miedo al qué dirán, pero ya lo decía el refrán: ande yo caliente, ríase la gente. Y si bien es cierto que decantarnos por un estilismo no tiene que estar condicionado por lo que piensen los demás, más cierto es que lo primero y primordial es estar a gusto y cómodas con aquello que llevamos. La influencer Alexandra Pereria es una de esas personas que no tiene miedo a cubrir sus oídos con unas orejeras y la verdad es que le sientan fenomenal.

El clásico chaquetón con capucha

Nos lo ponían de pequeñas para ir al cole y nos enamoramos de él para toda la vida. El chaquetón con capucha es un clásico de todos los inviernos que no vamos a parar de ponernos en esta ola de frío. Aunque parezca una tontería, que un chaquetón tenga una capucha incorporada es un plus a la hora de mantener nuestro cuerpo calentito.

Macarena García no lo ha dudado y se ha dejado ver estos días por Madrid con un chaquetón con capucha, que ella combina con un gorro de colores y unas botas altas de cordones. Es una prenda tan sencilla y versátil, que podrás llevarla con cualquier look.