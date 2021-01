El conjunto de punto de Zara con el que no pasarás frío y que será tu uniforme durante todo el invierno

Todo el mundo sabe que al llegar enero nos encontramos con los días más gélidos del año. Es cierto que el invierno dura hasta marzo, pero las que somos frioleras sabemos que las temperaturas más bajas se dan durante los primeros días del primer mes del año. O al menos así lo experimentamos nosotras. En mi caso, que tengo frío hasta en agosto, las bajas temperaturas suelen limitar mis estilismos y hasta mis hábitos y rutinas.

Cuando hace un frío como el que estamos teniendo estos días me veo obligada (seguro que si eres friolera lo entenderás) a reducir mis looks a chalecos oversize (con veinte capas de ropa debajo) y vaqueros que me permitan llevar medias debajo. Todo combinado con una bufanda XXL que oculta mi cuello hasta bien entrado marzo.

Estas limitaciones térmicas hacen imposible lucir determinadas prendas, aunque haya trucos para llevar vestidos sin morir de frío, o apostar por las últimas tendencias de moda, al menos hasta que el termómetro sea un poco más generoso. Por eso estos días el estilismo de las frioleras se reduce a sota, caballo y rey. O al menos así era hasta que me he topado con este descubrimiento de Zara.

Lo bueno de las sorpresas es que no te las esperas (evidentemente), por eso resultan tan gratas. Hace un par de días andaba haciendo mis últimas gestiones de Reina Maga cuando lo vi y casi lloro de la emoción. Oculto tras una columna (alguna dependienta friolera querría mantener su calentito descubrimiento a salvo) había un perchero con prendas de punto que hicieron saltar todas mis alarmas.

Las frioleras sabemos reconocer las prendas calentitas, es como un sexto sentido, y aquellas prendas tenían todas las papeletas para serlo. En tonos camel y compuesto de dos piezas, ante mis ojos se presentaba el conjunto de punto de Zara con el que no pasaría frío y el que seguro se convertiría en el uniforme de este invierno. Me apresuré a coger mi talla y sentí como las miradas de otras mujeres frioleras se clavaban en el conjunto de punto de Zara al que yo me aferraba como si no hubiera un mañana. Y es que, además de ser súper calentito, es un conjunto con mucho rollazo, porque ir calentita no es sinónimo de no ir a la moda, y de eso Amancio Ortega sabe mogollón.

El uniforme para este invierno

A pesar de que nuestros armarios estén llenos de por si acaso, resulta evidente que cuando una prenda o un conjunto nos gusta o nos resulta cómoda se convierte en nuestro uniforme particular. Aunque no nos demos cuenta, esa prenda termina siendo una parte fundamental de nuestros estilismos y eso ocurre cuando das con un conjunto con el que no pasas frío y, además, vas monísima.

Las frioleras sabemos de eso, porque llevamos años luchando contra las inclemencias meteorológicas y cuando damos con la prenda (o las prendas) con las que por fin no pasamos frío nos aferramos a ella para siempre. El conjunto de punto de Zara ese uno de esos estilismos que se convierte en uniforme.

Sabemos que el punto es una tendencia absoluta desde que empezó el otoño, por eso este conjunto es perfecto para ir a la moda y no pasar frío. Esta compuesto de un jersey algo oversize (lo que permite llevar un jersey fino debajo o cualquier otra prenda con la que estemos calentitas) y un pantalón wide leg de tiro alto (que también nos permite colocarnos unas medias debajo para no pasar frío, aunque con ese tejido no nos hará falta).

Ambas prendas juntas se convierten en un estilismo perfecto para no pasar frío, pero por separado también funcionan a la perfección. Aunque, si tenemos que decantarnos por una de las dos, preferimos los pantalones, ya que jerséis de punto hay millones (y tenemos millones en nuestro armario), pero pantalones de punto que sean calentitos y que sienten fenomenal, no. Por eso, si quieres apostar por un conjunto calentito pero no quieres adquirir las dos prendas, nosotras te recomendamos que ye hagas con los pantalones de punto, que puedes combinar de mil formas.

A nosotras nos gusta con un jersey de cuello alto de color negro y un abrigo de corte masculino y oversize, también en color negro. Como se trata de una propuesta informal, remata el outfit con unas zapatillas deportivas. El jersey tiene un precio de 29,95 euros, mientras que el pantalón cuesta 29,95 euros.