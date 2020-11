Diez propuestas de estilo para llevar vestido en invierno sin morir de frío

Al principio del otoño ya advertíamos que los vestidos iban a ser una de las grandes revelaciones de la temporada. Absolutamente versátiles, los vestidos siempre han sido nuestros fieles compañeros los días de verano, por aquello de estar más fresquitas. Pero, ¿cómo íbamos a desaprovechar una prenda tan bonita sólo porque en invierno haga un poco de frío?

Los vestidos, con diferentes estampados y en diferentes tejidos, siempre se presentan como prendas funcionales que pueden hacer nuestro día a día más cómodo pero sin perder un ápice de estilo y glamour. Por eso, porque los vestidos son cómodos y nos quedan ideales, nos negamos a renunciar a poder llevarlos en invierno. Sólo hay que tener en cuenta una serie de cuestiones de estilo con las que, además de reforzar la sofisticación que nos conceden los vestidos, no pasar nada de frío.

El tejido, sus complementos, la combinación con otras tendencias del momentos son algunas de las claves de estilo que podemos seguir para poder llevar vestido en inverno sin morir de frío y sin perder el estilo. Atenta a las propuestas.

Vestidos de punto

El punto este año es la tendencia absoluta, por eso los vestidos de punto están arrasando. Decantarte por un vestido de punto es una gran opción para ir calentita, cómoda y con estilo. Esta prenda cumple, además, una de las normas básicas para que un vestido de invierno abrigue de verdad, que sea de un tejido cálido. En cuanto al largo, siempre será mejor midi o largo.

Los jerséis son los nuevos vestidos

La lana y los tejidos más cálidos, propios de los maxi jerséis, resultan ideales para un buen look que se puede rematar con unas botas altas XXL, otra tendencia súper in de esta temporada y con la que conseguirás un efecto con mucho rollo en tu outfit.

Vestido con maxi abrigo

Los abrigos largos, además de hacerte aguantar mejor el frío, en general, dan a los vestidos un toque más elegante. Da igual si apuestas por un vestido de punto, por un little black dress o por alguno con un original estampado, el toque final se lo darás con un abrigo, ya sea en el típico camel, negro o gris o en alguna de las coloridas tendencias de esta temporada.

Vestidos lenceros con camiseta

Otra tendencia que vuelve y que te puede proteger de las bajas temperaturas. Los vestidos con camiseta debajo al más puro estilo de los 90 son una buena opción si quieres seguir sacándole partido a ese vestido negro que tanto te gusta pero sin pasar frío. Es una propuesta de lo más original.

Vestidos de manga larga

Una las mejores opciones es optar por un vestido de manga larga. Así, podrás lucir la prenda sin necesidad de jerséis o múltiples capas que te protejan del frío. Apuesta por un vestido con un original estampado y aprovecha para lucirlo.

Vestidos mini con maxi botas

Es la combinación más trendy de toda la temporada. Un vestido muy corto con unas botas XXL eleva tu look a la estratosfera y, además te mantiene completamente calentita y abrigada. Además, es un hecho innegable que las maxi botas son muy favorecedoras; te hacen más alta sin ser necesariamente de tacón y hacen tu pierna más esbelta.

Vestido con jersey o camiseta debajo

Tienes un vestido en el armario que te encanta y te mueres de la pena cada vez que lo ves porque sabes que hasta el próximo verano no te lo vas a poder poner. O no. Apuesta por un jersey de punto y combínalo con tu vestido preferido para seguir usándolo aunque sea invierno. Es una gran opción para no tener que guardarlo el armario y además permite crear una combinación perfecta.

Vestido con una prenda encima

Y, de repente, llega una tendencia pisando fuerte que, además, es nuestra perfecta aliada para poder usar vestidos en invierno y no morir de frío. El cardigan, que nunca se fue del todo, llega pisando fuerte y nos parece una tendencia super top para combinarla con un vestido. Crear capas y texturas en un look siempre es una apuesta segura.

Con una maxi bufanda

La maxi bufanda (o el maxi pañuelo) es el complemento perfecto que, temporada tras temporada, nos mantiene calentitas y nos ayuda a darle un punto chic a nuestros outfits. Apuesta por alguna en un color llamativo y dale ese punto ideal y con rollazo a tu estilismo.