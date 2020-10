Todos los abrigos de colores con los que conseguir el look definitivo para los días de frío

Es una de las prendas clave de la temporada. Cuando llega el frío o apostamos por un plumífero (sobre todo ahora que es tendencia absoluta) o nos dejamos abrazar por un abrigo. Aunque reconozcamos que los chaquetones acolchados nos han conquistado, los abrigos siempre son los reyes del invierno. En su versión más clásica e incluso en la más arriesgada, los abrigos tienen el don de elevar a otro nivel cualquiera que sea nuestro estilismo. Podemos ir en vaqueros y jersey, con un vestido y botas altas, con unos jogger y zapatillas deportivas e incluso en chándal, que si llevamos un abrigo nuestro look será todo glamour.

Al tratarse de una prenda básica, normalmente apostamos por el trinomio negro, gris y camel. Pero no siempre hay que apostar por elegir un buen básico, a veces recurrir a una prenda un poco más original es la clave para un look invernal con mucho rollazo. Sobre todo este año, que necesitamos un poco de alegría y qué mejor forma que conseguirla a través de nuestros outfits. Si ya has hecho como Paula Echevarría y has fichado tu abrigo camel, te has enamorado del abrigo rosa de H&M y andas como loca por el abrigo rojo más barato de Bershka es el momento de que reconozcas tu obsesión por los abrigos más trendy y eches un vistazo a las propuestas más coloridas de la temporada.

Aptos tanto para tus estilismos más casuales y cotidianos como para los más elegantes, los abrigos de colores son un punto de inflexión en cualquier outfit. Son originales, divertidos y calentitos y nosotras queremos tener uno de cada color. Estas propuestas tal vez te inspiren y decidas hacerle un hueco en tu armario a un abrigo con un color que no sea camel, negro o gris.

Abrigo naranja de Sfera

Es una propuesta muy arriesgada pero todo un acierto si sabes combinarla. La tendencia es apostar por un look más neutro y darle la nota de color con el abrigo. Pero, puestos a arriesgar, haz como la modelo y apuesta por un estampado en animal print. Este abrigo de Sfera, con grandes solapas y doble abotonadura, tiene un precio de 59,99 euros.

Abrigo verde de Stradivarius

Un color arriesgado pero que nos encanta porque tiene un corte súper favorecedor. Largo y con cinturón, este abrigo es perfecto para un look total black. Aunque en esta ocasión no nos decantamos por el básico vestido negro, preferimos un conjunto de pantalón y jersey. Este abrigo está disponible en Stradivarius y tiene un precio de 79,99 euros.

Abrigo rosa de Zara

Es rosa, de pelito y edición limitada. Este abrigo tiene todo para convertirse en la estrella de la temporada. Al ser en un rosa empolvado las opciones de combinación son infinitas. Puedes apostar por unos vaqueros wide leg, zapatillas deportiva, camisa blanca y chaleco azul marino y serás la reina del street style. Está disponible en Zara y tiene un precio de 109 euros.

Abrigo morado de Sfera

De corte oversize y abotonadura cruzada, este abrigo morado merece uno de los primeros puestos entre nuestros abrigos de colores favoritos. El color, un morado con base granate, es original pero mantiene su toque sobrio. Es perfecto para combinarlo con un jersey que se mueva en la misma gama cromática, una minifalda y botas de estilo militar. Está disponible en Sfera y su precio es de 69,99 euros.

Abrigo de borreguito azul de Zara

A muchas nos recuerda al Monstruo de la Galletas y puede que eso sea lo que haga especial a este abrigo. Apuesta por un look muy neutro porque todo el protagonismo se lo lleva este abrigo de Zara que tiene un precio de 79,95 euros.

Abrigo lila de Stradivarius

El lila (o malva) ha sido el color estrella de todo 2020, por eso no es de extrañar que ahora lo encontremos en un abrigo. Éste en concreto es de Stradivarius y nos encanta porque amamos este color. Sólo hay que tener en cuenta un aspecto a la hora de combinarlo. Al tratarse de un tono tan clarito necesita que el resto de prendas sean oscuras para hacer contraste y no parece un pastelito. El abrigo tiene un precio de 29,99 euros.

Abrigo amarilla de Sfera

El amarillo, ni da mala suerte ni está reservado exclusivamente para los chubasqueros. En amarillo algo más apagado, el que nos propone Sfera tiene amplias solapas y abotonadura cruzada. Nos parece una opción muy interesante para recrear un look vintage y de estilo años 70. Un pantalón acampanado y un jersey de cuello alto en tonos azules (que contraste con el amarillo del abrigo) eleva el look a otro nivel. El abrigo de Sfera tiene un precio de 69, 99 euros.

Abrigo rosa de H&M

De corte sencillo y con cremallera, lo que eleva este abrigo de H&M a otro nivel es el acabado de las mangas. Quizás un poco clásico y demasiado edulcorado para algunas, este abrigo es perfecto para ocasiones un poco más especiales. Al no ser oversize y tener un cuello a la caja es perfecto para un look lady. Está disponible en H& y tiene un precio de 59,99 euros.

Abrigo lila de pelo de Bershka

El abrigo para las más atrevidas. Si al color de la temporada le sumamos la tendencia más calentita, tenemos como resultado este súper abrigo de pelo con el que seguro no pasarás desapercibida. Un little black dress y unas botas militares combinan a la perfección para rematar el look extravagante. El precio del abrigo es de 59,99 euros.

Abrigo rojo de Stradivarius

Poco o nada se le puede añadir a la propuesta de un abrigo rojo. De todos los abrigos de colores del universo, el rojo siempre será nuestro abrigo preferido. Éste es de Stradivarius y tiene un precio de 39,99 euros.

Abrigo de borreguito amarillo de Zara

Sabemos que a cualquier abrigo el estilismo que mejor le sienta son unos vaqueros y un jersey, pero con este abrigo de borreguito haremos una excepción. Es tan especial, que su combinación perfecta es un una falda midi, botas altas y jersey de cuello vuelto, todo en negro. De edición limitada, este abrigo de Zara tiene un precio de 89,95 euros.

Abrigo azul de Stradivarius

De todas las propuestas de abrigos de colores, puede que ésta sea la más convencional. Si tienes ganas de atreverte con un abrigo de estas características pero no quieres que sea excesivamente llamativo, esta propuesta de Stradivarius es la tuya. Tiene un precio de 49,99 euros.

Abrigo amarillo de Bershka

Si la versión del abrigo amarillo de Zara no te termina de convencer pero tienes ganas de un abrigo en ese color, te proponemos este de Bershka que es bastante más sencillo y más fácil de combinar en tus looks. El precio del abrigo es de 45,99 euros.