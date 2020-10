H&M tiene el abrigo rosa más espectacular con el que creerás en el amor a primera vista

Sabemos que el camel es el color estrella para los abrigos, sobre todo esta temporada. Absolutamente versátiles, los abrigos camel son los reyes del street style, ya que los puedes combinar en cualquiera que sea tu outfit. Además, al ser de un color tan neutro, te garantizas la atemporalidad y el poder usarlo independientemente de qué colores se lleven y sea cuál sea la temporada. Pero no todo va a ser neutralidad este otoño y el próximo invierno.

Fans absolutas del abrigo camel, hemos encontrado el abrigo con el que alternar esta prenda básica y darle un toque rompedor a nuestros estilismos. Pero, si con el abrigo rojo le dábamos un punto rockero, con el que hemos encontrado tendremos la versión más dulce y chic de nosotras mismas. De corte oversize, el abrigo por el que hemos perdido la cabeza y por el que seremos infieles a nuestro básico camel es espectacular, es rosa y está en H&M.

En invierno, con independencia de cuál sea nuestro estilismo, nuestra carta de presentación es la prenda con la que decidamos abrigarnos. El plumífero parece ser la prenda estrella, sobre todo ahora que hemos descubierto su gran versatilidad, pero el abrigo siempre es nuestra prenda preferida. Si los abrigos en los clásicos negro, gris y camel te resultan poco originales, apostar por un toque de color es elevar tu estilismo a otro nivel.

El abrigo rosa de las mil y una combinaciones

Se trata de un abrigo de corte oversize, largo, con manga caída y amplia, hecho en sarga de mezcla de lana italiana, con solapas amplias y corte cruzado que se abrocha con doble botonadura y cuenta con bolsillos al bies. Una pieza maestra que combina con cualquier color, aunque de entrada el rosa nos dé un poquito de miedo. Para empezar a combinarla con tus outfits puedes apostar por un básico. Jersey de punto (no necesariamente tiene que ser con un estampado original, como el que conquistó a Lady Di), vaqueros (nos gustan de corte recto, pero cualquier versión de las que se llevan esta temporada es buena) y zapatillas deportivas.

Si eres más atrevida, puedes apostar por diferentes opciones. Una de nuestras preferidas es combinarlo con un look total black. Si eres de las que hacen del little black dress su vestido de referencia durante todo el invierno, este es el abrigo con el que darle un toque diferente a tu estilismo. Pero no sólo es buena opción para combinarla con un vestido negro. El abrigo rosa de H&M es perfecto para un look con jersey negro de cuello alto y pantalones negros acampanado y de talle alto. Un estilismo con mucho rollazo y con el que parecerá que acabas de llegar de París.

Como el abrigo de H&M tiene un rosa que tira al empolvado, combinarlo con tonos claros también puede ser una opción. Un pantalón blanco con un jersey en crudo para una versión más edulcorada es una buena elección. Pero también puedes jugar a los contrastes y apostar por tonos de la misma gama cromática en su versión más intensa. Granates, burdeos e incluso fucsias ofrecen una versión muy diferente del abrigo rosa.

El abrigo, que tiene un precio de 129 euros y está disponible en la web de H&M, también se presenta en camel y negro para aquellas a las que les guste el corte pero todavía no se atrevan con un abrigo rosa.