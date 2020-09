Siete 'looks' con los que llevar zapatillas deportivas en lugar de tacones

Estaban relegadas única y exclusivamente al ámbito deportivo. Pero de un tiempo a esta parte, las zapatillas deportivas han ido ganando cada vez más protagonismo para convertirse en el calzado preferido de casi todas las mujeres. Presentadoras de televisión como Toñi Moreno las han incorporado a sus looks en la pequeña pantalla y actrices sofisticadas como Blanca Suárez las han usado para pisar la alfombra roja. No es que esto signifique el ocaso de los zapatos de tacón, es que es el momento de reivindicar la zapatilla deportiva como el calzado más versátil, cómodo y funcional de la historia. Ficha las que más te gusten y combínalas con cualquiera que sea tu estilismo. Olvida los convencionalismos y haz de las zapatillas tu calzado estrella.

Con una falda de punto

El punto es un tejido que esta temporada ha ganado especial protagonismo. Una falda con este tejido, combinada con una camisa, pide a gritos que te calces unas zapatillas. En este estilismo puedes apostar por unas zapatillas más convencionales, tipo Converse. Es un estilismo muy desenfadado que puedes usar para ir a la oficina o para una reunión con amigas.

Con una falda plisada

Si todavía no has sucumbido a la moda de las faldas plisadas, este es tu momento. De corte años cincuenta y con un efecto plisado que les aporta elegancia y sofisticación, este tipo de faldas nacieron para ser combinadas con mil y un calzados. Por eso, no es necesario que recurras a los tacones para crear un lookazo, las zapatillas deportivas son perfectas para este tipo de prenda. Como el efecto buscado al incluir las zapatillas en el look es desenfadado, apuesta por un jersey oversize que le dé énfasis al toque casual.

Con chaqueta de cuero y falda vaporosa

En cualquier outfit que se precie, si hay una chaqueta de cuero, el estilazo está asegurado. Siempre ha sido una prenda básica en todos los armarios pero, aprovechando que esta temporada el cuero es tendencia, hazte con una y no dudes en combinarla con una falda vaporosa y unas zapatillas deportivas. No tiene por qué ser una falda midi, puedes apostar por una falda larga.

Con vestido

Si las zapatillas pasan la prueba de las faldas, es evidente que también pasan la de los vestidos. No te dejes engañar por lo informal de este calzado porque combinan con vestidos con todo tipo de largos, tejidos y estampados. Una buena combinación es un vestido de corte camisero, chaqueta de cuero (se confirma como un básico en el armario) y zapatillas. Las de tipo Vans (apuesta por el color) combinan a la perfección con este outfit.

Con traje de chaqueta

Si Blanca Suárez combina su chaqueta oversize con unas zapatillas para pisar la alfombra rojo, ¿por qué no vas a marcar estilo con un traje de chaqueta y tus zapatillas deportivas? Los trajes de chaqueta de corte masculino es una tendencia cada vez más en alza. Ideales para ir a la oficina, para una reunión de amigas o para un evento más formal. Olvídate de combinar tu look con un taconazo y apuesta por complementarlo con unas zapatillas. Tu eliges si prefieres un corte más convencional o apuestas por un estilo más rompedor.

Con pantalón 'culotte'

Olvida tus prejuicios con los pantalones culotte. Ni son una prenda reservada para las mujeres altas ni tienes que llevarlos con unos stiletto. Combínalos con una camiseta y chaqueta de cuero para darle el toque a tu look y apuesta por unas zapatillas clásicas. Este estilismo tiene mucha fuerza y es una apuesta perfecta para ir perfecta a la oficina sin perder un ápice de glamour.

Con maxi abrigo

Sabemos que los maxi abrigos van a ser tendencia esta temporada y qué mejor que lucirlos con los vaqueros que más se llevan (los mom jeans) y unas zapatillas de aire retro. Tu look más desenfadado será completamente cool si sabes combinar estas tendencias.