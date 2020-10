Los mejores 'looks' con plumíferos para no pasar frío este invierno y además ser la reina del 'street style'

Haya o no haya llegado el frío, sabemos qué prenda va a ser nuestra mejor amiga esta temporada. Lo hemos visto en las colecciones de las grandes firmas, en los posts de las influencers y en los escaparates de las tiendas. Este año prima la comodidad y la funcionalidad por encima de cualquier otra características, por eso observamos que las prendas se muestran más prácticas, en lugar de dar cuenta de otras cualidades que pueden resultar más exclusivas.

Esto se traduce en que este otoño-invierno se convierte en la consagración absoluta de una tendencia que ya hizo su aparición estelar en 2019. Se trata de los plumíferos, esos chaquetones acolchados que sólo usábamos para ocasiones muy especiales y que este año no nos vamos a quitar jamás de los jamases. Los hemos visto en versión sostenible, en el clásico negro, con cinturón, reversibles... De todas las formas, estilos y colores, lo que hace que esta prenda nos guste todavía más.

A pesar de que el plumífero ya se ha ganado un lugar privilegiado en nuestros armarios (sobre todo en el de las más frioleras), muchas todavía observan esta prenda con cierta desconfianza. Para algunas es demasiado informal, para otras demasiado voluminosa y ninguna termina de verla como esa prenda que ya nos ha enamorado a todas.

Hayas o no hayas sucumbido a la moda del plumífero, sólo hay que seguir una serie de trucos para que esta prenda deje de ser el chaquetón calentito con el que salir del paso y se convierta en el chaquetón que nos acompañe durante todo el invierno y en todos los contextos. Si todavía no sabes cómo combinar y sacarle partido a un plumífero, aquí te lo contamos todo.

Cómo llevar un plumífero

Antes de ver las diversas opciones de plumífero y salir a comprarte el tuyo, debes tener en cuenta una serie de cuestiones si la voluptuosidad de esta prenda es lo que te mantiene reacia a la hora de llevarla puesta.

Es una prenda que está muy de moda, por eso la hemos visto en todos los colores. En rojo, verde, amarillo, lila... Pero si lo que quieres es potenciar tu silueta y verte estilizada, apuesta por un tono oscuro. El negro siempre es una buena opción ya que, además de estilizar, es un color que combina con todo, favorece y es muy elegante.

Normalmente, el plumífero suele tener un corte recto, por lo que puede desdibujar nuestra silueta y darnos un aspecto con el que no estamos acostumbradas. Realza tu figura apostando por un plumífero con cinturón que enmarque tu cintura y no desdibuje tu silueta. Apuesta por un pantalón más ajustado para equilibrar la silueta. Y ten en cuenta que los zapatos de tacón siempre estilizan más, así que aprovecha para hacerte con unas botas altas. Otra opción para que la silueta no se pierda debajo de tanto volumen es llevar el cinturón abierto, aunque eso no sea apto para friolera.

Teniendo en cuenta estos pequeños trucos, a continuación te proponemos varios 'looks' con los que llevar plumífero y ser la reina del street style.

Plumífero verde

Si el verde militar es un must en trenchs y gabardinas, cómo no iba a serlo también en los plumíferos. Un look de lo más trendy con unos vaqueros, jersey de punto y botines en camel.

Plumífero largo

Apuesta por un plumífero largo en tonos oscuros (como este azul) y combínalo con tonos claros para crear contrastes y conseguir un look rompedor.

Con cinturón

Un look total black con zapatos joya y falda lápiz que no pierde un ápice de glamour con un plumífero corto con cinturón que marca la silueta y estiliza.

Metalizado

Los colores metalizados no sólo son tendencia en sombra de ojos, también son capaces de elevar un estilismo básico a otro nivel. Para un vestido negro, un plumífero metalizado siempre es una buena opción.

Plumífero corto

Un vaquero, un jersey de punto, tu plumífero corto y una gorra. No necesitas más para conseguir un outfit con rollazo y súper calentito.

A todo color

No es necesario que el plumífero sea negro para ir sofisticada. Si tu outfit ya de por sí es sobrio, puedes apostar por darle un toque de color. El rojo, tanto en abrigos como en plumíferos, nos encanta.

Plumífero marrón

Aunque que parezca que sólo el color negro es elegante y sofisticado, los tontos tierra (bien combinados) pueden conseguir el mismo efecto. Un estilismo en tonos beige coge fuerza al combinarlo con un plumífero marrón, a juego con los complementos.