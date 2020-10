Plumífero: es tendencia, es calentito y el más barato está en Lidl

Sabemos que el frío invernal (aunque estemos en otoño) siempre llega de un día para otro. Por eso, a estas alturas ya habrás mirado algún que otro chaquetón con el que abrigarte este invierno y sabrás cuál es el que va a ser tendencia absoluta. Efectivamente, el plumífero (o chaquetón acolchado) es el rey de los abrigos y chaquetones esta temporada. Ya sea por lo calentitos que resultan, por lo poco que pesan (y la movilidad que nos dejan) o porque hemos descubierto que es una prenda que podemos combinar con cualquiera que sea nuestro outfit. Sea como sea, el plumífero es top y todas las marcas ya han lanzado el suyo propio.

Hemos visto la versión sostenible de Primark, con la que cuidas el medioambiente a la par que vas calentita, la versión kimono de Bershka, con un rollo súper elegante, y mil y una combinaciones. Plumíferos cortos y ceñidos a la cintura con una falda lápiz, plumíferos largo y abiertos con pantalones cargo, un look total black con plumífero metalizado... Las opciones son infinitas, por eso sabemos que este invierno no puede pasar sin que nos hagamos con uno.

Hace unos día batía records de venta con sus zapatillas deportivas y ahora va encaminado a repetir hazaña. Lidl, que entre productos alimenticios de vez en cuando nos sorprende con una prenda que se convierte en hitazo, tiene entre sus propuestas de estilo los plumíferos definitivos. Como cada ocasión requiere un tipo de corte, nosotras hemos seleccionado dos tipos de chaquetones acolchados para que tengas en cuenta dos tipos de propuesta. La primera se trata del típico plumífero corto y ligero y la segunda es un plumífero largo con capucha de pelo. Ambas opciones son súper versátiles y ambas opciones no llegan a los 20 euros. ¿Quién dijo que ir a la última y abrigada iba a ser caro esta temporada?

La versión corta y ligera del plumífero

Esta versión es de diseño ligero y poco voluminoso, lo que resulta muy favorecedor y estiliza un montón. Esta plumífero corto tiene unas características perfectas para que lo podamos combinar con estilismos muy casual y con looks más sofisticados.

Su corte, tan ligero y minimalista, hace que combine a la perfección con unos vaqueros, con una falda lápiz, con un traje sastre o con unos pantalones de punto. Además de ser muy ligero y no aportar nada de volumen, este plumífero lo puedes combinar con un cinturón para enmarcar todavía más tu cintura y hacer que tu silueta se vea realzada.

La combinación de outfit que más nos gusta es con unos vaqueros muy anchos y acampanados, jersey de cuello vuelto y botas de tacón. Un look súper funcional, celentito y estiloso para los días de frío que están por llegar. Pero, lo mejor de este plumífero es su precio. Sólo vale 14 euros en la página web de Lidl y estás disponible en azul, azul oscuro y gris.

La versión larga y con capucha

Es la versión más calentita del plumífero y en la que todas pensamos cuando se queremos hacernos con un chaquetón calentito. Largo, que sobrepase la zona de las caderas, con bolsillos y una gran capucha con plumas con la que resguardarnos del frío, así es el plumífero que imaginamos y así es el plumífero que encontramos en Lidl.

En dos colores, azul y negro, este plumífero no sólo resulta agradable y confortable, también es el aliado perfecto con el que no pasar frío e ir glamurosa. Este modelo, a diferencia del corto, dispone de un cinturón elástico con el que enmarcar la cintura y realzar la figura. Esta opción hace que este plumífero sea todavía más versátil, ya que lo puedes llevar con prendas anchas porque no hará un efecto demasiado voluminoso.

Apuesta por él en tus looks más informales, con vaqueros y zapatillas deportivas, o en tus outfits más sofisticados, como vestidos, trajes de chaqueta o faldas midi. Disponible en la página web de Lidl, el precio del plumífero es de 19 euros.