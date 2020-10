Cinco formas de llevar tus botas altas y ser la reina del 'street style'

Te mueres de ganas de estrenar tus nuevas botas altas. Siempre quisiste tener unas, pero no te atrevías, y ahora que sabes que son tendencia por fin te has animado a comprarlas. Acostumbrada a usar botín no terminas de hacerte a la idea de cómo quedarán tus outfits con este nuevo calzado.

Lo que tienes claro es que las botas altas son las protagonistas de los looks de este otoño-invierno y tú también quieres formar parte de esa corriente de estilo. Estás de enhorabuena, porque este calzado no sólo es elegante y estiloso, sino que es absolutamente versátil y funcional y esas dos características hacen que combinen con todo. No hay una regla oficial que determine cómo debes lucirlas, pero si todavía andas desorientada, ficha estas propuestas para combinar tus botas y tener el look con más rollazo de la temporada.

Botas de ante en camel

Unas botas camel son ese tipo de calzado que siempre deberías tener en tu armario. Igual que la camisa blanca o el little black dress, las botas de ante camel son perfectas para combinarlas con cualquier outfit. Es cierto que la tendencia más sofisticada siempre invita a llevarlas con un vestido boho (y ahora con cazadora de flecos), nosotras preferimos apostar por tendencias más minimalistas en las que todo el protagonismo lo tengan las botas.

No está escrito en ningún lugar, pero el color que mejor combina con el camel es el negro. Así que apuesta por un pitillo negro (o mejor aún, un vaquero coated), combínalo con un jersey de rayas marinera y deja que tus botas altas hagan el resto. Si eres demasiado friolera (¿quién no lo es en invierno) colócate una maxi bufanda en el mismo tono que las botas.

Botas altas con 'animal print'

Sabemos que el animal print no es un estampado que guste a todo el mundo, pero las que lo adoran quieren llevarlo en cualquier prenda. Es una apuesta algo arriesgada, pero que si apuestas por un look sencillo en el que sólo destaque este estampado habrás triunfado. En el caso de las botas altas (sólo aptas para las más atrevidas) la clave está en escoger minuciosamente el animal print. Dejemos el leopardo para las camisas y la cebra para las faldas y hagamos del estampado de piel de serpiente nuestro referente en cuestión de botas.

De todo el estampado relacionado con la fauna salvaje, el de piel de serpiente es el más elegante, por eso es una buena elección si quieres darle un punto chic a tu estilismo. A nosotras nos gusta con un estilsmo minimalista en tobos beige, con vestido de punto corto y trench aun tono más oscuro para crear texturas.

Botas altas militares

Es el momento de dejar un lado todos los prejuicios y reconvertirte a la religión de las botas altas militares. Su estética funcional y su aspecto demasiado grunge puede hacerte pensar que este tipo de botas están reservadas única y exclusivamente para los looks más informales, pero no.

Evidentemente puedes recurrir a ellas para un estilismo casual, pero nosotras te proponemos la versión más parisina con la que llevar las botas militares. Un look total black (bien un un vestido corto de punto, bien con falda y jersey) en el que el toque de glamour lo aporten una gabardina y una boina parisina.

Botas blancas

Hay una delgada línea que separa lo estiloso de lo kistch. Decidirte a usar unas botas blancas y no saber cómo combinarlas puede hacer que la traspases y que lo que pensabas que sería un lookazo termine siendo un auténtico horror. El color de este calzado es tan peculiar que hay que tener especial cuidado a la hora de combinarlo.

Como de por sí ya es llamativo, nosotras te recomendamos que combines tus botas altas en color blanco con un jersey oversize de mangas abullonadas en el mismo tono y que te sirva de vestido. Añade un toque de color con un bolso minimalista. Los tonos metalizados nos encantan.

Botas planas

Somos conscientes de que se trata de un estilismo sencillo, pero es para mostrarte que las botas altas, aunque sean planas, también sientan fenomenal con unos pantalones. Además de quedar bien, apostar por unas botas planas en un outfit de vaqueros y abrigo oversize es ganar en comodidad y funcionalidad. Apúntate el look.