Vaqueros coated: si no los has descubierto, Pull&Bear tiene los que mejor sientan y valen 20 euros

Esta temporada te habrás dado cuenta que todos los días hay una tendencia nueva de pantalones que será la reina. Que si mom jeans, que si wide leg, que si el regreso del tiro bajo... No es que el mundo de la moda quiera volverte loca, es que esta temporada, por suerte para todas, las tendencias no son excluyentes y conviven en perfecta armonía para que te decantes por la que más te guste sin dejar de ir a la última.

Si todo parecía indicar que el reinado del pantalón pitillo había muerto (a este asunto ya le dedicaremos un nuevo capítulo), de repente aparece una nueva tendencia que no sólo lo vuelve a poner de moda, sino que lo revitaliza, lo fusiona con otro estilo y nos da de resultado el pantalón más maravilloso con el que te vas a encontrar esta temporada.

Quizás hayas oído hablar de él o quizás hayas visto su nombre en la etiqueta de un pantalón que te estabas comparando pero no tenías muy claro qué era eso de vaquero coated. Tranquila, nosotras te lo contamos para que no pierdas detalle de la última tendencia en vaqueros.

Una fusión de tendencias

El pantalón coated es un híbrido entre tres tendencias, lo que hace que lo coloquemos en el podio de los pantalones molones. Toma prestado el corte de los pantalones pitillo y lo fusiona con la comodidad de los leggins (sí, esa prenda de la que todas renegábamos pero ante a la que todas terminamos sucumbiendo) para mezclarse con la tendencia más top de la temporada: el efecto piel. El resultado es un pantalón de talle alto que favorece, estiliza y es comodísimo. Nosotras lo hemos encontrado en Pull&Bear y, lo mejor de todo, es que sólo cuestan 20 euros.

Puede que el concepto leggins no te termine de convencer, pero olvídate de prejuicios y atenta al acabado de estos pantalones. A diferencia de los leggins, los pantalones coated tienen un acabado encerado que hace que la prenda luzca algo más elegante que los leggins, además de darle un toque de originalidad. Al ser un híbrido, no son tan brillantes como los de vinilo ni tan mate como los de piel. Pero son cómodos, originales y la tendencia más in del momento.

Verátiles y cómodos

Si amabas los pitillos por encima de cualquier otro pantalón porque su versatilidad te hacía más fácil combinar tus looks, vas a adorar estos pantalones. Además de ajustarse a tus cuervas y hacerte tipazo (mientras vas cómoda, que eso es primordial), ofrece un montón de posibilidades.

Lo puedes llevar con zapatillas deportivas, camiseta básica y sobrecamisa, con jersey de punto y botas acordonadas, con una blusa blanca y un salón... las posibilidades son tantas, que vas a fichar estos pantalones para que sean tu prenda fetiche esta temporada.

Si te gusta ir en vaqueros pero buscas un toque diferente, es el momento de que añadas a tu armario los pantalones coated y seas la fashionista más cómoda y estilizada de la temporada.