Seis looks de entretiempo con ropa que ya tienes en el armario

Con el cambio de temporada a todas nos entra la locura y queremos engancharnos a las nuevas tendencias para ir a la última. Instagram y las prescriptoras de estilo nos dan las claves a la hora de combinar las nuevas tendencias pero no siempre resulta fácil (ni económico) estar a la moda.

Ahora que nuestros bolsillos están más apurados y que ir de compras no entra dentro de nuestras prioridades, es el momento de hacer revisión de armario y darle una segunda vida a esa ropa que ya tenemos y con la que podemos conseguir looks espectaculares para ir a la última sin gastar un solo euro.

Con unas temperaturas que invitan a llevar sin parar looks de entretiempo, ficha estas tendencias que te proponemos y serás la más estilosa de la temporada gracias a la ropa que ya estaba en tu armario y todavía no habías decidido cómo combinarla.

Un 'outfit' en tonos camel con el clásico cardingan

Sabemos que el camel es un color muy otoñal, forma parte del trinomio de la temporada: gris, negro y camel. Pero esta temporada cobra especial relevancia gracias a la fuerte irrupción de las tendencias efecto piel en este color. Pero no es necesario que vayas de compra para estar a la última. Tienes en tu armario ese eterno pantalón cargo o aquel slouchy al que tampoco has dado mucho uso. Hasta ahora.

Combina ese pantalón camel que ya tienes con una camiseta básica blanca (¿cuántas tienes en tu armario?) y dale un toque casual con ese cardigan que ya no usas y que tenías pensado quedarte como ropa para estar por casa. Lo puede combinar con unas botas de estilo militar (si fuiste de las que se enamoró de ellas) o con unas zapatillas deportivas blancas, nuestra opción preferida.

Vaqueros y jersey, el básico de siempre

Da igual la temporada que sea, el vaquero es tendencia siempre y siempre podrás conseguir con él un lookazo. Como tendrás millones en tu armario, de todos los colores y fieles a todas las tendencias, elige el que más te guste y lúcelo con cualquiera de los jerséis de cuello de pico que ya tienes en tu armario. Son dos prendas tan básicas, que probablemente tengas varias y puedas hacer múltiples combinaciones.

A nosotras nos gusta la propuesta que combina el vaquero con jersey gris, maxi bolso en tonos burdeos (o un color fuerte que rompa el outfit) y taconazo, pero siempre podrás llevarlo con zapatillas deportivas que irás espectacular.

Americana de cuadros y vaqueros

Seguimos con el vaquero como prenda que manda en el look. En esta ocasión, nos fijamos en María Pombo y en cómo le da rollazo a su look informal al apostar por una americana de cuadros, un estampado muy de moda esta temporada. Pero olvídate de comprar ninguna prenda. Los vaqueros los tienes y el chaleco de cuello vuelto también. ¿La americana? Pues claro, no es la primera vez que el cuadro es tendencia y es muy probable que ya te comprases una americana con este estampado hace alguna que otra temporada. Rescátala del fondo de tu armario y vuelve a darle vida. No pasa nada si la americana que encuentres entre tus prendas no es de cuadros, sólo la americana ya le da un estilazo al look.

Tu vestido de verano, también en otoño

Llega el otoño y sientes que tienes que decirle adiós a los vestidos que te han acompañado durante todo el verano. Error. Salvo que sean excesivamente veraniegos, puedes seguir usándolos como prenda de entretiempo. Apuesta por combinarlos con una chaqueta de cuero (a estas alturas ya debes tener varias en tu armario) y dale un toque chic con los complementos. A nosotras nos gusta apostar por un vestido moncromático, al que añadirle un cinturón, combinado con una chaqueta de cuero negra y unos botines de caña baja.

La falda vaporosa con la clásica 'blazer'

Te compraste esa falda porque leíste en un post que era ideal pero lo cierto es que te la has puesto sólo dos veces porque no sabes con qué combinarla. Es tan vaporosa, que piensas que sólo te puede quedar bien si la llevas con taconazo y en un evento súper formal. Esta propuesta de entretiempo romperá todos tus prejuicios. No importa que sea en tonos crudos (puede que incluso hasta eso sea mejor), combínala con un jersey en el mismo tono y dale juego con cualquiera de las blazers que tienes en el armario para ocasiones más especiales.

El corte oversize de la chaqueta y la vaporosidad crearán texturas que tienes que matizar enmarcando tu cintura. Apuesta por un cinturón de hebilla grande o por una riñonera si fuiste de las que se apuntó a la moda de este complemento.

'Total black' con camiseta básica blanca

Hemos llegado a la conclusión de que esta temporada le vas a dar mucho juego a tu chaqueta de cuero, sobre todo si eres fan de los looks total black. Dale juego a tu chaqueta con esa falda plisada negra de hace tres primaveras y combínala con zapatillas deportivas. Irás cómoda y súper a la moda porque tus básicos se fusionan con la fuerte tendencia de lucir zapatillas deportivas cada vez en más outfits.