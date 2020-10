Maquillaje y mascarilla: cómo combinarla con tu sombra de ojos

La mascarilla ya forma parte de nuestro día a día y hemos asumido que será una realidad durante un largo periodo de tiempo. Por eso, aunque los primeros días intentábamos evitarlo, hemos vuelto a usar maquillaje. Mucho más ligero que antes (por aquello de favorecer que nos salgan todavía más granitos en la zona de la barbilla), el maquillaje se adapta también a la nueva normalidad y toca reinventarlo.

Si antes jugábamos a potenciar nuestros labios, ahora toca apostar por darle protagonismo a otra zona de nuestro rostro: los ojos. Nuestra mirada siempre ha sido protagonista, ya que a través de ellas siempre decimos mucho más de lo que imaginamos, pero ahora que la mascarilla sólo nos deja mostrar esta parta de nuestra cara debemos darle todavía más protagonismo.

Nuestros ojos se convierten en el reflejo total y absoluto del alma y debemos jugar con ellos para conseguir un maquillaje que los resalte. No hay que olvidar que al maquillar esta zona debemos tener en cuenta que habrá partes del día en las que no llevemos mascarilla. Así que no sólo hay que apostar por combinar el maquillaje de los ojos con este nuevo complemento, también hay pensar en el resultado cuando nos quitemos la mascarilla. Así podemos crear miradas muy intensas, atrevidas y dramáticas u optar por tonos más naturales, dulces y luminosos. Te contamos las mejores formas de potenciar tus ojos y cómo combinar la sombra de ojos con tu mascarilla.

Efecto penetrante con un buen lápiz negro

No hay nada como un buen lápiz negro para intensificar la mirada y conseguir un resultado penetrante y misterioso. Enmarcar el ojo con lápiz negro y pintar la línea de agua e incluso la superior es un gesto infalible si se busca una mirada intensa, definida y profunda.

Juega con los tonos tierra y dorados

Si hay una tendencia que este año está pisando fuerte son los tonos ocres, los dorados y los marrones para resaltar la mirada. Combina diferentes colores para conseguir un efecto ahumado y potencia la mirada con un delineado. Intensificarás la mirada y ganarás en luminosidad.

Apuesta por las sombras pastel

Haz como Aitana y ficha estos tonos suaves, dulces y muy atrevidos con los que vas a conseguir darle mucho juego a tu mirada. Lilas, azules, rosas o el verde aguamarina son algunas de las opciones más atractivas. Estos colores empolvados pueden ser perfectos para lograr looks setenteros y llenos de fantasía con los que potenciar la mirada con un toque de originalidad.

Sombras metalizadas con aires ochenteros

Las amantes de los 80 estarán encantadas de que los tonos metalizados sean una tendencias. Colores vibrantes, metalizados y con mucho rollazo, que hacen que tus párpados se llenan de luz con sombras en acabado tornasolado, ya sea en una versión monocolor o combinadas, las opciones son infinitas y el resultado espectacular.

Agranda tu mirada con una máscara de pestañas XXL

Da igual qué sombra de ojos utilices, cómo delinees el ojos, que si no aplicas una buena máscara de pestañas no habrás conseguido potenciar tu mirada. Sólo con aplicar algo de rimmel, ya consigues que tus ojos se vean más grandes y más abiertos.

Elige tu sombra de ojos según tu mascarilla

Ya hemos visto todas las formas con las que puedes conseguir potenciar tu mirada pero ahora toca descubrir qué sombra de ojos debemos elegir en base al color del que llevemos la mascarilla. Sobre todo de cara a eventos como bodas, en los que intentamos lucir unas mascarillas que sean algo más originales que las quirúrgicas.

Mascarilla azul: Con independencia de si la mascarilla es completamente azul o tiene este color como el predominante, es recomendable utilizar sombras de ojos en tonos marrón suave. Se recomienda aplicar un tono más claro en la zona del párpado móvil y uno más oscuro en la cuenca del ojo para crear volumen. Puedes combinar las tendencias en tonos tierras con las metalizadas y añadir una máscara de pestañas en tonos azules para crear un efecto rompedor.

Mascarilla naranja: Con este tipo de mascarillas puedes apostar también por usar sombras de ojos en tonos tierra, sobre todo en dorado. Enmarca tus ojos con un buen eyeliner y apuesta por lucir pestañas XXL. Quien dice mascarilla naranja, dice roja.

Mascarilla verde: En este caso puedes combinar tu mascarilla con una sombra de ojos en tonos pastel (pero que tengan como base el rosa para complementar el color de la mascarilla). Con este color de mascarilla puedes apostar también por un efecto metalizado pero sin olvidar alguna reminiscencia cálida en los colores elegidos para darle dimensión a tu ojo.

Mascarilla negra: Si el negro es un color que combina con todo, en el caso de la mascarilla no iba a ser menos. Elegir una mascarilla de este color ayuda mucho a la hora de decantarse por un maquillaje de ojos. La sobriedad del negro hace que puedas elegir la sombra que más te gusta. Aunque nosotras te recomendamos tonos malvas para el párpado móvil y un delineado en morado metalizado.

Mascarilla blanca: A este color de mascarilla le pasa igual que a la anterior, aunque la netralidad de su color invita a un maquillaje también más neutro. Apuesta por los ahumados en tonos bronce o marrones oscuros metalizados porque de todas las mascarillas, es la que nos permite un maquillaje más potente.