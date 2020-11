Las diez tendencias en moda del invierno 2021 que van a llenar nuestros armarios y triunfarán en el 'street style'

Todavía no es invierno, aunque las temperaturas han bajado tanto que estamos confundidas. No, todavía no es inviernos, pero ya podemos lucir ese abrigo calentito que tanto nos gusta, colocarnos nuestras botas altas sin pasar calor y anudarnos al cuello la bufanda más trendy de nuestro armario. Aunque muchas no disfrutemos del invierno y sus bajas temperaturas, hay que reconocer que esta estación es la ideal para lucir los looks más sofisticados.

A diferencia del verano, estación en la que el calor no nos permite jugar con muchas prendas (aunque sí con los complementos), el invierno es la ocasión perfecta para combinar múltiples prendas para conseguir un look muy especial.

Sabemos que este invierno las salidas no van a ser tan frecuentes como en años anteriores. Pero, ya que vamos a salir poco, por lo menos que las veces que salgamos lo hagamos luciendo un look que nos inspire, nos motive y con el que nos sintamos guapas. Es cierto que para conseguirlo hay una serie de prendas básicas, como el abrigo, los vaqueros, el jersey de punto y las botas altas, pero, a pesar de que sea una combinación que siempre triunfa, también podemos apostar por las últimas tendencias del invierno 2021.

Si ya has fichado tu plumífero para esta temporada y sabes qué abrigo de tu armario combina con todo, es el momento de que descubras cuáles son las otras tendencias de la temporada y te conviertas (una estación más) en la auténtica reina del street style. ¿Preparada?

Las botas altas, las auténticas reinas de la temporada

Decir que las botas son tendencia parece una obviedad, pero no lo es. Este otoño hemos visto como las zapatillas le ganaban bastante terreno y se convertían en las protagonistas de la mayoría de los looks. En otoño ha primado la comodidad, pero ahora que se acerca el invierno a las botas les toca vivir su época dorada. Pero, ¿cuáles son las que verdaderamente van a triunfar en el street style? Nosotras los tenemos claro: las botas altas de caña arrugada.

No es que los botinas o las botas track vayan a dejar de ser tendencia, es que las botas altas (mientras más XXL, mejor) son las que van a conseguir ese efecto sofisticado en cualquier look. Además de ser súper favorecedoras, son tan versátiles que las puedes llevar con pantalón pitillo, vestido (mini o midi) y hasta con un jersey de punto a modo de vestido. Puedes echar un vistazo a estas de Stradivarius.

Los cuadros de adueñan de las chaquetas y americanas

Ya hicieron su aparición estelar a principios de este otoño. Estos días hemos podido ver a celebrities como Paula Echevarría apostar por prendas con estampados de cuadros y conseguir un outfit con mucho estilo. Este invierno sigue siendo una tendencia totalmente en alza, aunque con una salvedad. Si en otoño hemos apostados por looks completos con estampado de cuadros, este invierno el protagonismo estará en las chaquetas y americanas. Puedes echar un vistazo a esta de Stradivarius.

Los bolsos, o mini o en tamaño XXL

Este año la tendencias en bolsos se va a los extremos, nada de puntos intermedios. Se llevan los bolsos mini, pero también los maxi bolsos, sobre todo los shopping bag que, además de ser súper trendy, resultan muy cómodos para el día a día. Puedes echar un vistazo a este de Zara.

El punto, si es blanco, mejor

Es llegar el invierno y no pensar en otra cosa que en los jerséis de punto. Lo bueno de esta tendencia (que se lleva todos los inviernos) es que nos permite ir a la moda sin pasar nada de frío. Capaces de darle a nuestro look un rollo increíble, los jerséis de punto no sólo se llevan en los clásicos colores.

Este invierno la estrella es el color blanco, tanto en jerséis como en cualquier otra prenda de punto. Es una forma muy sencilla de reinventar el tejido rey del invierno. Puedes echar un vistazo a este jersey de Mango.

El efecto piel se mantiene

Es un tejido completamente atemporal que a principios de este otoño dejó de ser material exclusivo de cazadoras para convertirse en el protagonista de sobrecamisas, vestidos, faldas y pantalones. Este invierno se afianza la tendencia del efecto piel, que ahora está muy presente en vestidos. Hemos visto prendas de efecto piel, en su mayoría, en color negro o camel, así que ahora es el momento de ir un paso más allá y apostar por otros tonos como el rojo o el burdeos. Puedes echar un vistazo a este vestido efecto piel de Mango.

El color verde se adueña de todas las prendas

Todas las temporadas hay un color que triunfa. Si este otoño hemos visto como el rojo lo protagonizaba todo, mientras que durante todo 2020 el malva ha sido el color estrella, este invierno el color verde se convierte en el absoluto protagonista.

Blusas, vestidos y pantalones se tiñen de verde este invierno, aunque nosotras apostamos por este tono en prendas como los abrigos, que también se tiñen de color esta temporada. Puedes echar un vistazo a este abrigo de lana verde de Zara.

Mucho volumen en hombros

Ya sea con prendas que apuesten por las mangas abullonadas o con el regreso de las míticas hombreras, el caso es llenar de volumen la zona de los hombros. Si apuestas por una prenda con estas características, recuerda disminuir el volumen en la zona posterior del cuerpo. Combina prendas con maxi volumen en los hombros con pantalones de tiro alto y enmarca tu cintura para conseguir un efecto rompedor. Puedes echar un vistazo a esta propuesta de Pull & Bear.

Prendas de efecto metalizado

Ya habíamos visto que el efecto metalizado se había adueñado de las últimas tendencias en maquillaje, pero lo que no sabíamos es que también se iba a convertir en la tendencia en ropa y complementos del invierno 2021. Súper ochenteras, las prendas con efecto metalizado se abren hueco entre las tendencias de esta temporada y prometen pisar fuerte este invierno.

Si los plumíferos son la súper tendencia de la temporada, nada mejor que apostar por uno que sea de efecto metalizado. Puedes echar un vistazo a este plumífero de Bershka.

Accesorios con eslabones

Esta tendencia nos tiene absolutamente enamoradas, ya que gracias a ella podemos elevar nuestro look a otro nivel. Que los eslabones se llevan este año es algo que ya sabíamos pero nosotras, en lugar de apostar por bolsos o calzado que estén decorados con eslabones, preferimos apostar por complementos como gargantillas o pendientes con los que poder darles un punto de vista diferente a nuestro outfit.

Combina tu jersey de cuello vuelto negro con una gargantilla de eslabones dorados y no necesitarás nada más. Puedes echar un vistazo a esta propuesta de Zara.

Siempre vestidos

Son versátiles, cómodos y muy elegantes. Los vestidos no son material reservado para el verano y las últimas tendencias demuestran que esta prenda va a tener especial protagonismo este invierno. Hay mil y una formas de llevarlo sin pasar frío, así que piérdele el miedo a llevar vestido en invierno y conviértete en la reina del street style.

En versión camisero, con un cinturón que enmarque tu cintura, de punto, de terciopelo o el clásico LBD, cualquier opción es buena para llevar vestido este invierno y triunfar. Puedes echar un vistazo a esta propuesta de Mango.