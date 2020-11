Los diez plumíferos más ligeros con los que ir abrigada y cómoda porque no pesan nada

No hay nada más desagradable que tener frío y no poder entrar en calor. Por suerte, los plumíferos han dejado de ser esa prenda funcional reservada para ocasiones excesivamente informales y han pasado a ser la prenda estrella de la temporada. Acolchado, enguatados, cortos o largos, los plumíferos se convierte este invierno en nuestro perfecto aliado para no pasar frío y, además, seguir yendo a la última moda. Hemos visto la versión sostenible de Primark, la versión oriental de Bershka o la low cost de Lidl, pero lo que de verdad necesitamos son plumíferos ligeros que cumplan su función de abrigarnos y que, además, no pesen nada.

Si lo que más te gusta del invierno es meterte en la cama y sentir que estás calentita con tu edredón pero que a la vez tienes plena libertad de movimiento, estás de enhorabuena. La selección de plumíferos que te proponemos, además de ser súper trendys, tienen una composición tan ligera que vas a tener la sensación de salir a la calle envuelta en tu edredón y eso nos parece una absoluta fantasía.

Sin la necesidad de recurrir a capas y capas de ropa, los plumíferos ligeros nos ofrecen la posibilidad de no pasar frío y, además, no tener la sensación de que llevamos 20 kilos más encima. Abrigados, cómodos y muy ligeros, estos son los plumíferos que no pesan nada y que abrigan tanto como un nórdico.

Plumífero ligero y resistente al agua de Zara

Plumífero con relleno de pluma y plumón. Cuello subido con capucha ajustable con cordones y manga larga. Bolsillos delanteros de vivo. Cierre frontal con cremallera oculta y botones a presión. Está disponible en marrón, azul y berenjena. Su precio es de 69,95 euros.

Plumífero con cuello de Stradivarius

Plumífero acolchado de cuello subido, capucha y manga larga. Posee un cierre frontal con cremallera metálica. Disponible en varios colores. Está disponible, en negro, en gris y en beige. El precio es de 59, 99 euros.

Plumífero con cinturón de Mango

Plumífero elaborado con tejido stretch y de diseño medio. Cuello chimenea y puños elásticos. El cinturón es ajustable. Además, este plumífero ha sido elaborado de manera sostenible. Su precio es de 79,99 euros.

Plumífero largo de Bershka

Acolchado, por debajo de la cadera y con un pequeño elástico ajustable en la zona de la cintura. Posee capucha y su aspecto es semibrillante. El precio es de 79,99 euros.

Plumífero acolchado y oversize de Zara

Abrigo acolchado oversize de cuello subido y capucha ajustable con cordones. Manga larga. Bolsillos laterales con botón presión y en pecho con cremallera. Cierre frontal con cremallera y botones a presión. Este plumífero, además, contiene relleno térmico que ayuda a retener el calor corporal. Su precio es de 69,95 euros.

Plumífero con capucha de Mango

En negro y de corte oversize, este plumífero presenta capucha y tiene un corte justo por debajo de la cadera. Su precio es de 69,99 euros.

Plumífero brillante de Stradivarius

Abrigo acolchado largo, de cuello subido, con capucha y manga larga. Disponible en varios colores. Su precio es de 59,99 euros.

Plumífero corto de Bershka

Se trata de una versión corta del clásico plumífero en el que los toque de brillo son lo que dota de originalidad a la prenda. Su precio es de 39,99 euros.

Plumífero verde de Zara

Plumífero de cuello subido y capucha embolsable con cremallera termosellada. Bolsillos de plastrón con solapa. Cierre frontal con cremallera y botones a presión. Su precio es de 69,95 euros.

Plumífero entallado de Stradivarius

Plumífero entallado con cuello subido y capucha extraíble con aplicación efecto pelo. Manga larga acabada en puño elástico. Bolsillos delanteros con y cinturón en mismo tejido con cierre metálico. Forro interior efecto pelo. Cierre frontal con cremallera metálica y botones a presión. Su precio es de 69,99 euros.

Trucos de estilo para llevar un plumífero

A la hora de elegir un color hay que recordar que esta temporada todos los colores son tendencia. Además de los abrigos de colores, también somos fans de los plumíferos coloridos, pero si lo que quieres es potenciar tu silueta, los tonos oscuros son una apuesta segura.

Además, si no quieres ganar una talla más (visualmente hablando), lo mejor que puedes hacer es invertir en un plumífero con cinturón. Este recurso te ayudará a potenciar las curvas. Puedes combinarlo con unas botas altas, que además son una súper tendencia de la temporada, y apostar por un pantalón ajustado para equilibrar la silueta y conseguir un look con mucho rollo.