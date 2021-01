Las botas de nieve de Oysho con las que nunca pasarás frío, podrás andar sin caerte y tendrás estilazo

A estas alturas no debe quedar persona en España que no se haya visto afectado por la ola de frío. Con nevadas espectaculares y estampas idílicas, Filomena (que es como han llamado al temporal) nos está dejando unas temperaturas impropias de esta época del año (que sí, que en invierno hace frío y no es noticia, pero lo de esta ola de frío es histórico).

De ahí que las más frioleras nos hayamos vuelto locas y estemos buscando de manera frenética ropa y calzado con los que permanecer calentitas estos días. Porque, aunque no haya nevado en toda España, las temperaturas son realmente bajas a nivel nacional y, aunque las recomendaciones sean no salir a la calle (por el coronavirus y por el temporal), hay veces que es inevitable tener que salir de casa.

Para esas circunstancias en las que toca dejar el agradable calor hogareño y nos corresponde enfrentarnos a temperaturas que ni en Arendelle cuando la reina Elsa lo congela todo (recurrir a Frozen cuando hace frío es un básico estos días) tenemos todo tipo de propuestas. Algunas hemos aprovechado las rebajas para buscar un plumífero calentito y asequible y, además, nos hemos hecho con el conjunto de punto más de moda de la temporada, al que por fin le encontramos sentido. Pero, ¿qué ocurre con los pies?

Con independencia de si se es friolera o no, llega un momento en el que la temperatura de los pies resulta casi incompatible con la vida. Te puedes cortar un dedo y no sentirlo. Por eso, buscar un calzado con el que no pasar frío es nuestra misión estos días. Además, y dadas las circunstancias en algunos puntos del país, que ese calzado sea calentito y evite tropiezos por las calles heladas y nevadas es vital. Que también sea un calzado bonito es una condición que podemos obviar, porque todo no se puede tener en la vida. O al menos así era hasta que hemos encontrado estas botas de nieve de Oysho con las que nunca pasarás frío, no te caerás y, además podrás presumir de estilazo.

De color negro, con pelito y suela adherente

Las botas de nieve que encontramos en Oysho cumplen todas las características que le pedimos a unas botas para la nieve (o para los días de muchísimo frío, como también es el caso). Se trata de unos botines de pelo especial apès-ski, en los que destaca la adherencia de la suela de goma así como la planta y el forro de pelo sintético que incrementa el aislamiento térmico. El ajuste es mediante cordones y un stopper, que asegura una mayor sujeción.

En base a la descripción que en la web hacen del producto, podemos concluir que se trata de unas botas perfectas para estos días de nieve y heladas. Pero lo mejor llega cuando vemos la foto, porque, además de ser unas botas súper prácticas, son tan bonitas que vas a querer llevarlas con nieve y sin ella. Su precio es de 59,99 euros y su demanda es tan alta que en poco tiempo serán virales. Si te has enamorado de ellas, ni te lo pienses, porque se van a agotar en 3, 2, 1.