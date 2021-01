Carmen Gimeno tiene el 'look' definitivo para no pasar frío con la sudadera más viral de Zara como protagonista

Hay que reconocer que Carmen Gimeno es toda una fuente de inspiración a la hora de pensar estilismos. Da igual que tengas 20 años o 50, la influencer tiene un estilo con tanta personalidad y rollazo que todos sus looks son perfectamente copiables. Aunque Carmen Gimeno es la influencer de referencia de las mujeres mayores de 50, que ven en ella la inspiración máxima a la hora de conseguir estilismos originales y atrevidos y con el que sacarse el máximo partido. Pero su look de este lunes nos ha enamorado a todas por igual y creemos que es perfecto para estos días de frío, con independencia de la edad que tengas.

Amante del colorido, que Carmen Gimeno sabe combinar a la perfección para no resultar estridente (para eso hay que tener un don), la influencer nos ha sorprendido con un outfit oversize en tonos grises que ella combina con una abrigo de color celeste y un gorro rojo. Tres tonalidades en un solo estilismo en el que, a pesar del colorido, la verdadera protagonista es la sudadera que lleva debajo del abrigo. De punto y con capucha, la sudadera que Carmen Gimeno elige para su look oversize es de Zara y combinarla con unos vaqueros sería lo más sencillo para una apuesta de estilo segura.

Carmen Gimeno va un paso más allá, huyendo de básicos y estilismos anodinos para proponer un look arriesgado pero realmente favorecedor. A la sudadera de Zara, que ya es la más viral del momento, ella le añade unos pantalones acampanados de punto, el abrigo celeste y el gorro rojo. Nosotras, que ya hemos copiado el look antes de que la sudadera de Zara se agote (como ha ocurrido con el conjunto de punto), te proponemos cómo copiarlo para conseguir el look definitivo para no pasar frío estos días tan gélidos sin la necesidad de llevar un plumífero (porque la sudadera es súper calentita).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Gimeno (@carmen_gimeno)

La combinación de todas las tendencias 'oversize'

Ya hemos dicho que Carmen Gimeno es una maestra a la hora de apostar por estilismos arriesgados y, en esta ocasión, además de en los colores, la influencer arriesga en el corte de las prendas. El abrigo, el pantalón y la sudadera son de corte oversize, una combinación por la que la mayoría no nos habríamos decantado pero que en ella nos sirve de fuente de inspiración. Sudadera, pantalón de punto wide leg y abrigo oversize, un trío de ases para un look absolutamente soberbio que nosotras vamos a desengranar.

Ya hemos contado que la sudadera de Carmen Gimeno es de Zara y que es tan calentita y bonita que está arrasando en la web de Inditex. Por desgracia, la sudadera no está rebajada y su precio es de 39,95 euros. Pero, ¿qué hay del resto de prendas que componen el estilismo de Carmen Gimeno?

Os podemos contar que el abrigo celeste es de Asos y que, aunque esté rebajado, su precio es de 98,35 euros. Por eso (y porque puede que el abrigo se agote en un suspiro), os proponemos abrigos similares con los que podéis copiar el estilismo de Carmen Gimeno.

El abrigo azul de borreguito de Bershka, que ahora está a 29,99 euros, es una opción bastante similar (y muy calentita) a la propuesta de Carmen Gimeno.

Si éste no te convence, también te proponemos este abrigo celeste de Stradivarius que, aunque no está rebajado, tiene un precio bastante razonable (49,99 euros).

En el caso de los pantalones de punto, te proponemos estos de Pull and Bear, que tienen un precio de 15,99 euros y pueden convertirse en tu mejor aliado para estos días de frío.

El gorro rojo más económico que hemos encontrado es de Stradivarius y tiene un precio de 7,99 euros.