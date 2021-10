Stradivarius recupera los pantalones flare que tú madre te prohibía usar y son una fantasía para nostálgicas.

Si tu adolescencia se desarrolló en los primeros (y terribles) años de la década de los 2000, tendrás muy claro de qué pantalones estamos hablando y no, no son precisamente los pantalones con efecto piernas infinitas que nos tienen in love. A pesar de que las tendencias de los años 90 se postulaban como las únicas protagonistas de este otoño (junto con el regreso del estampado retro), algunas reminiscencias dosmileras se cuelan entre las nuevas colecciones y, a pesar de todo, también nos enamoramos de ellas, sobre todo las más nostálgicas.

Al menos eso nos ha ocurrido al ver los pantalones flare que acaba de recuperar Stradivarius, esos que tu madre te prohibía usar, pero que tú tenías en todos los colores. La hermana pequeña de Inditex (como el resto de firmas) llaman a estos pantalones flare (maxi flare en el caso de los pantalones de Stradivarius), pero lo cierto es que para nosotras estos pantalones eran los clásicos de campana y nos los poníamos hasta para hacer Educación Física en el instituto.

Con independencia de lo largos que nos quedasen o de las inclemencias meteorológicas, nosotras éramos muy fans de los pantalones maxi flare y, claro, nuestras madres se echaban a temblar cada vez que nos veían con ellos puestos. Lógico y normal, con ellos íbamos barriendo todo el suelo de la calle.

A pesar de las prohibiciones de nuestras madres, nosotras nos colocábamos aquellos pantalones maxi flare para todo y éramos muy felices. Por esa razón, estamos seguras de que Stradivarius recupera los pantalones que te prohibía tu madre, porque desde Stradivarius saben de nuestra nostalgia de aquellos años y tienen constancia de que ahora que somos adultas llevaremos los pantalones maxi flare con mucha más elegancia que en nuestra más tierna adolescencia.

Al igual que los pantalones que te prohibía tu madre, los pantalones maxi flare de Stradivarius se presentan en una versión muy ceñida hasta la zona de la rodilla, desde donde se abre una maxi campana que nos vuelve locas. A diferencia de los pantalones de este estilo que solíamos llevar en los 2000, los pantalones de Stradivarius tienen un tiro bastante elevado. Desde aquí damos las gracias a quien corresponda porque, desde que hemos descubierto su espectacular efecto estilizador, sólo queremos llevar pantalones de este tipo de corte.

Como recuperar tendencias de otros épocas no sólo implica rescatar una prenda, sino que también hay que reinventarla, los pantalones maxi flare de Stradivarius beben de la estética dosmilera, pero se fusionan con las tendencias más actuales, en concreto, de la moda comfy. De ahí que, en lugar de presentarse en un material más regio, los pantalones de Stradivarius son de punto. El remate final que le faltaba a estos pantalones que tu madre te prohibía, pero que son una absoluta fantasía para las más nostálgicas.

Así son los pantalones maxi flare de Stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL y en color negro,, los pantalones maxi flare que te prohibía tu madre tienen un precio de 25,99 euros.