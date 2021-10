Zara y Stradivarius confirman que las tendencias años 90 han vuelto para quedarse (y arrasar)

Este otoño 2021 vuelve a ser la temporada de recuperar tendencias de otras décadas. Si hace unos días descubríamos que el estampado retro volvía a adueñarse de las prendas más top, ahora observamos cómo las tendencias de los años 90 regresan con fuerza. Una falda con estampado psicodélico nos puso sobre aviso y ahora firmas como Zara y Stradivarius confirman que las tendencias de los años 90 han vuelto para quedarse y, como no podía ser de otra forma, arrasar.

Que los 90 han regresado al street style ya no es un secreto, y nuestras tiendas favoritas lo confirman. Los escaparates, tanto virtuales como físicos, están llenos de vestidos lenceros, pieles sintéticas, complementos de estilo noventero… prendas que nos recuerdan que los 90 son la década favorita de la que tomar inspiración para nuestros looks.

Aunque lo neguemos, sabemos que siempre tenemos la tentación de guardar alguna prenda un par de décadas por si se vuelve a llevar, o porque en su momento esa prenda nos encantaba o tenía un valor sentimental… por eso adoramos que las modas sean cíclicas. Integrar en nuestros outfits prendas de temporada o de inspiración vintage con otras prendas que realmente llevan en nuestro armario desde que Kate Moss puso de moda el slip dress o vestido lencero, es súper divertido.

Si combinamos bien (y es muy difícil no hacerlo si seguimos nuestro estilo) daremos con looks especiales e irrepetibles. Zara y Stradivarius lo tienen claro, los 90 se han apoderado de la temporada otoño/invierno y tienen las prendas perfectas para que renueves tu armario con un toque retro. Hemos seleccionado nuestras propuestas favoritas (las que ya tenemos en el carrito de la compra) y las compartimos contigo para que crees esos looks especiales y únicos. Estas son las prendas que confirman que los años 90 son tendencia esta temporada.

Vestido verde satinado con encaje de Zara

No podemos hablar de los años 90 sin mencionar al vestido lencero. Este con encajes y en uno de los colores del otoño, el verde, es perfecto tanto para looks casuales como looks formales. Atrévete a combinarlo con prendas de estética informales como botas cowboy o chupas de cuero. Tiene un precio de 49,95 euros.

Biker efecto piel con tachuelas de Zara

Las chaquetas de cuero son atemporales, y, si bien es cierto que o las amas o las odias, hay que reconocer que te salvan cualquier outfit. Esta de Zara con tachuelas y efecto piel se nos antoja la indicada para revivir el estilo más grunge de los 90. Tiene un precio de 59,95 euros.

Bolso acolchado estilo baguette de Zara

Los bolsos baguette (asa corta y aspecto alargado) fueron un must en los 90 (tan sólo hay que ver a Carrie en Sexo en NY). Este, acolchado y con cadena XL dorada nos parece un acierto. Nosotras apostaríamos por el verde (color en tendencia este otoño) para dar color a tus looks otoñales. Tiene un precio de 49,95 euros.

Botas militares con plataforma de Zara

Las Spice Girl se encargaron de poder de moda los zapatos con plataformas y cuñas imposibles. Estas botas militares con plataforma nos recuerdan mucho al estilo de los 90, eso sí, mucho más discretas y versátiles. Tienen un precio de 69,95 euros.

Conjunto de tul: falda midi y camisa con solapa de Stradivarius

Los estampados retro están muy de moda este otoño, por eso, este conjunto de tul de falda midi y camisa queda genial y es perfecto para atreverte con un look más colorido pero elegante. La falda tiene un precio de 15,99 euros y la camisa un precio de 12,99 euros.

Jersey vainilla corto con rombos de Stradivarius

La geometría tuvo un papel importante en la moda de los 90. Ahora, con una mirada crítica sobre el pasado, podemos recuperar lo mejor de esta década. Por eso nos decantamos por los rombos. Este jersey cortito de Stradivarius es perfecto para tus looks del día a día. Tiene un precio de 19,99 euros.

Flare pants en 8 colores posibles de Stradivarius

Stardivarius tiene los flare pants del otoño, y lo mejor de todo es que están disponibles en 8 colores. De tiro alto y de pana, este otoño déjate seducir por la moda noventera en tu color favorito. Tienen un precio de 25,99 euros.

Vestido corto geométrico de Stradivarius

De cuello redondo y con manga corta este vestido geométrico es la opción perfecta para tus looks de entretiempo. El estampado geométrico le da un toque retro a este vestido y nos encanta la combinación de colores súper otoñales. Tiene un precio de 19,99 euros.