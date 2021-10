La botas bicolor más en tendencia del otoño están en Parfois y son las favoritas de las bilbaínas.

Son nuestro calzado favorito del otoño porque podemos llevarlo con pantalones wide leg y tener lookazo, con vestido camisero e ir súper ladies y con cualquier outfit del armario con buenos resultados. Las botas, ya sean de nueva temporada o las que tenemos de eterno fondo de armario, son los mejores zapatos del otoño porque combinan con absolutamente todo.

Dispuestas a seguir todas las tendencias en botas, tenemos que compartir el nuevo descubrimiento que han hecho las chicas bilbaínas en lo que respecta a botas y por qué vas a querer ficharlas ya. Se trata de las nuevas botas bicolor de Parfois, que no sólo son las más en tendencia del otoño, sino que son las que más se llevan nuestras vecinas bilbaínas.

Las chicas de Bilbao tienen un estilo muy especial. Al igual que las parisinas tienen ese je ne sais quoi tan natural que nos encanta, las bilbaínas tienen un don para descubrir tendencias y fusionarlas con total maestría con otras. En ese sentido, no es de extrañar que ellas hayan descubierto las botas bicolor de Parfois, sepan que están súper en tendencia y ya las tengan como sus favoritas.

Pero, ¿por qué las botas bicolor de Parfois son las favoritas de las bilbaínas? Porque son cómodas, prácticas y tienen tanta personalidad que van de miedo con cualquier outfit. Además, su material hace posible que puedas llevarlas a pesar de las inclemencias meteorológicas, algo que tienen muy en cuenta nuestras vecinas bilbaínas.

Las botas bicolor de Parfois se presentan en un diseño de suela track dentada y con algo de plataforma, con caña media con goma y colores combinados. Es decir, la suela suele ir a contraste con el color de la bota e incluso algunos modelos llevan colores llamativos. Al menos así nacieron este tipo de botas, con la posibilidad de ser combinadas en diferentes tonalidades.

Sin embargo, el diseño de las botas bicolor de Parfois hace referencia a los dos colores más en tendencia del otoño (de éste y de todos los otoños), el camel y el negro, y es el que más hemos visto en redes y el que, sin duda, se ha convertido en el favorito de las bilbaínas.

Nuestras vecinas bilbaínas nos han dado las pistas sobre cuáles serán las botas más en tendencia del otoño y ahora que las hemos visto no podemos estar más de acuerdo con ellas. Tanto, que las botas bicolor de Parfois también se han convertido en nuestras favoritas.

Tenemos que reconocer que este tipo de botas no nos entusiasmaba demasiado el año pasado porque no parecían demasiado bastas, pero ahora que se presentan en un diseño bicolor le hemos visto un punto súper trendy. Las botas bicolor de Parfois más en tendencia del otoño no sólo son las favoritas de las bilbaínas, ahora también lo son de nosotras.

Así son las botas bicolor de Parfois más en tendencia

Disponibles desde el número 36 hasta el 41, las botas bicolor de Parfois tienen un precio de 49,95 euros.