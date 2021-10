Las tendencias de los años 90 que regresan con fuerza este otoño 2021 y que hay que fichar sí o sí

No hay temporada en la que no vivamos la reinterpretación de las tendencias de alguna década pasada. Ya lo hemos vivido con el las tendencias de estampado retro, que se ha colado en las nuevas colecciones de todas las firmas, y ahora lo experimentamos con las tendencias de los años 90. Que si un vestido lencero por aquí, que si una falda psicodélica por allá, que si el regreso de las botas bicolor... Todo apunta a que este otoño 2021 las tendencias de los años 90 regresan con fuerza y vas a querer ficharlas sí o sí.

Hace poco hablábamos de como las prendas más icónicas de los 2000 se estaban colando poco a poco en el street style. No hay duda de que este consiguió que tuviéramos sentimientos encontrados. Es posible que tengas gran cantidad de malos recuerdos de tus outfits de principio de este siglo, y que por ello te hayas prometido no volver a cometer esos mismos errores (jurando no volver a llevar trucker hats, esas gorras totalmente inoportunas o las cejas finísimas y perfiladas).

Si este es tu caso, hoy estás de suerte. Este otoño pisan con fuerza las tendencias favoritas de los 90, y estamos locas con esta noticia ya que se nos antoja un estilo que favorece mucho más que el de los 2000, sobre todo tras ver fotografías de nuestros looks en esos años donde reinaba el pop. Por supuesto que nos encanta que las modas vuelvan, tener la oportunidad de mirar con otros ojos en el fondo de nuestro armario y buscar si podemos rescatar algo, pedir a nuestra madre que nos deje en una anticipada herencia ese vestido con el que llevamos soñando desde niñas y que ahora de nuevo se lleva…

Pero no todo es tan fácil como parece, si deseamos estar a la moda no es suficiente con recuperar prendas centenarias, debemos estar al tanto de cuáles son las tendencias de los 90 que han regresado y cuales son mejor dejar en el pasado, para así evitar meter la pata. Hemos seleccionado las tendencias noventeras que más veremos este otoño para que así puedas reencarnar el espíritu de tus iconos favoritos de la década de los 90, como Winona Ryder, Kate Moss, Julia Robert… sin que te cueste demasiado trabajo.

La clásica chaqueta de cuero de los 90 con influencia grunge

En los 90 la chaqueta biker o chaqueta de cuero se empapó de la estética grunge. En formato oversize y con solapas nos parece una elección totalmente apropiada para recuperar la estética noventera con un éxito rotundo. Hacerte con una biker como la que lucía Drew Barrymore en los 90 es una oportunidad perfecta para poder darle a tus outfits ese toque roquero a la vez que estiloso.

El regreso del traje sastre, la tendencia 'comfy' de los 90

Durante los 90 los trajes de chaqueta femeninos fueron una de las piezas estrellas para algunos iconos de la década como Winona Ryder. Si te decantas por un traje en tonos marrones, el color que más nos gustan cada el otoño, y en tamaño XXL, habrás recuperado el espíritu noventero esta temporada a la vez que te adueñas de un básico imprescindible en tu armario.

Vestidos lenceros, el básico de Kate Moss de los 90 y ahora el tuyo

Parece que cada vez estamos más cerca de poder disfrutar de fiestas nocturnas como lo hacíamos antes. Si tú también te mueres por volver a pasar la madrugada bailando y quieres estar preparada para cuando ese momento llegue, hazte ya con un vestido lencero propio de la Kate Moss de los 90. Arriésgate con satinados, purpurina y brillos y conviértete en el centro de atención de la fiesta.

Crop tops y chaquetas de infarto para un look retro

Los crop tops son uno de los must que debes tener en tu armario si deseas revivirlo con un estilo noventero. En la década de los 90 se pusieron de moda en su formato más mini, tomando en ocasiones la forma exacta de un sujetador. Este otoño, combina tu crop top favorito con una chaqueta especial de colores vibrantes y pantalones de tiro alto para conseguir un outfit elegante y de los mas retro.

Capas y superposiciones, de los 90 a la actualidad

La fiebre de las superposiciones vuelve este otoño. Vestidos de tirantes con camisetas de manga larga debajo, camisas básicas con crop tops por encima, o, incluso, vestidos y pantalones para las más atrevidas. Nos encanta esta tendencia porque podemos volver a llevar prendas básicas que en principio sólo llevaríamos en las estaciones más calurosas, y sobre todo apostar por un look más creativo y especial.

Flare pants en clave denim para revivir los 90

No podía faltar en esta lista nuestros queridos flare pants. Estos pantalones consiguen el efecto pierna infinita que tanto nos gusta, y, aunque parezca mentira, incluso mejoran si nos hacemos con unos flare pants en clave denim y con un tiro alto (o altísimo como estos de Naomi Campbell). Puedes combinarlos con un crop top también muy en tendencia en este regreso de los 90, y ser así la abanderada número uno de tu década favorita.