El conjunto de estampado retro de Stradivarius es el favorito de las mujeres mayores de 50

El street style ha hablado. Este otoño le salen competidores a los looks monocromáticos porque el animal print y los estampados psicodélicos tiñen toda la ropa y complementos de las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas. Nada nos puede hacer más ilusión que, por fin, los looks de otoño se vuelvan un poco más divertidos, algo que aprovechan al máximo las mujeres mayores de 50. Ellas ya descubrieron el vestido camisero con estampado bicolor más ideal de la temporada y son ellas las que acaban de echarle el ojo al conjunto de estampado retro de Stradivarius que sienta tan bien y ellas llevan con maestría (como siempre que fichan un look nuevo).

A la hora de buscar inspiración, las mujeres mayores de 50 siempre han sido nuestras verdaderas musas. Su experiencia y seguridad en ellas mismas hace que brillen con luz propia y no tengan miedo a la hora de arriesgar con un outfit. Por eso, ellas han sido las primeras en apuntarse al estampado retro del conjunto de Stradivarius, que, además de ser súper original, sienta de miedo.

El conjunto de estampado retro de Stradivarius, que ya es el favorito de las mujeres mayores de 50, tiene todo lo necesario para ser un súper conjuntazo. En primer lugar, el conjunto de Stradivarius es el abanderado de la moda comfy, la preferida de las mujeres mayores de 50. Compuesto por una camisa y unos pantalones flare, el conjunto de estampado retro está confeccionado en punto de seda y se presenta en un diseño bastante holgado.

En ese sentido, ambas piezas resultan súper cómodas para un look con reminiscencias setenteras. En segundo lugar, el estampado retro que tiñe el conjunto es la tendencia más original (a pesar de que se inspire en las tendencias de la década de los 70) de toda la temporada.

Acostumbradas a los tonos lisos y los colores neutros propios del otoño, encontrar un conjunto con un estampado diferente y que nos ayude a conseguir looks mucho más atrevidos y originales nos parece muy interesante y por eso entendemos que el conjunto con estampado retro de Stradivarius se haya convertido en el favorito de las mujeres mayores de 50. Además, de por lo bien que sienta, claro.

Su tejido, con mucha caída, el corte de su pantalón y lo holgado de la camisa, hacen que el conjunto de estampado retro de Stradivarius siente súper bien y es un plus para que se convierta en el favorito de las mujeres mayores de 50 (y el de las de 20 también).

Así es el conjunto de estampado retro de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de estampado retro de Stradivarius tienen un precio de 19,99 euros. Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa con estampado retro de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.

Así es la camisa de estampado retro de Stradivarius

Así son los pantalones de estampado retro de Stradivarius