La cazadora de pelo de lujo que las trabajadoras de Zara no quieren que compres, todavía.

En Zara parecen haberse propuesto que nos volvamos locas por las tendencias. Ya se han adelantado a la Navidad con un traje satinado que es para morir de amor y, aprovechando la bajada de temperaturas, han lanzado los abrigos más calentitos del mundo mundial. No contentos con eso, ahora va el buque insignia de Inditex y lanza una prenda que es un absoluto lujo y, atentas, sus trabajadoras no quieren que la compremos. Al menos por el momento.

Se trata de una cazadora de pelo de lujo que es absolutamente irresistible y que llega a Zara para convertirse en un flechazo al corazón. Sin exagerar. Como comprenderás, ésta es una de las razones por las que las trabajadoras de Zara no quieren que compres la cazadora de lujo, todavía.

Al igual que nosotras, las trabajadoras de Zara también se han enamorado de la cazadora de pelo de lujo, pero no quieren que la compres todavía para que no se agote y la puedas comprar con descuento en el Black Friday. Ellas, al igual que nosotras, saben lo satisfactorio que resulta comprar con descuento, por eso tienen la esperanza de que cuando llegue el Black Friday la cazadora de pelo de lujo esté algo más barata.

Es es la razón por la que las trabajadoras de Zara no quieren que compres la cazadora de pelo de lujo todavía y no podemos estar más agradecidas. Es cierto que no tenemos garantías de que la cazadora de pelo de Zara vaya a estar rebajada (Amancio, danos esa alegría), pero lo que sí sabemos es que comprar un prenda por un precio y que luego esté mucho más barata nos da un coraje terrible.

Como si hubiera sido sacada de una lujosa boutique de París, la cazadora de pelo de Zara es la típica prenda que fichas y ya tienes para toda la vida. Eterno fondo de armario, la cazadora de pelo de lujo de Zara nos sirve para una boda de invierno, para una cena de gala o para un lookazo arreglá pero informal con vaqueros y taconazos. Las trabajadoras de Zara lo saben y por eso ya han añadido la cazadora de pelo de lujo a su lista de deseos esperando a los descuentos del Black Friday.

Así es la cazadora de pelo de Zara que parece de lujo

Se trata de una cazadora de efecto pelo con un cuello redondo, mangas largas y en versión cropped Presenta bolsillos delanteros y un forro interior combinado a tono. Aunque lo más irresistible de la prenda y lo que de verdad hace que parezca de lujo es el cierre frontal con trabillas y botones. Por ese motivo, entendemos que la cazadora de pelo de Zara se haya convertido en un objeto de deseo entre las trabajadoras de la firma.

Disponible desde la talla XS hasta la L, la cazadora de pelo de Zara que parece de lujo tiene un precio de 99,95 euros.