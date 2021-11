Plisada y estampada, así es la falda de Mango más vendida en París (y pronto en España)

Nuestras vecinas de París tienen un don para adelantarse a las tendencias y fichar (y agotar) las prendas más bonitas. Fueron las primeras en pasear por las calles de París el abrigo de cuadros más original del invierno, han sido capaces de llevar a otro nivel el vestido negro más básico y fueron las primeras en colocarse un vestido de punto en looks informales y tener ese je ne sais quoi que tanto las caracteriza.

Las mujeres de París son unas maestras del estilo, no cabe duda, por eso no nos extraña su última proeza. Súper fans de las faldas midi, las parisinas acaban de agotar la falda plisada y estampada de Mango más vendida en París. No nos extraña que lo hayan hecho, porque la falda plisada y estampada de Mango es un caramelito irresistible que dan ganas de fichar nada más verlo.

De largo midi, la falda plisada de Mango presenta un estampado geométrico en blanco y negro que huye de los estampados típicos que se han visto esta temporada. Al salirse un poco de las tendencias establecidas, la falda plisada de Mango se convierte en esa prenda atemporal y súper estilosa que siempre pertenecerá al perfecto fondo de armario.

Puede que esa atemporalidad sea la que haya hecho que la falda de Mango sea la más vendida en París, aunque nosotras pensamos que es lo favorecedor que resulta su plisado lo que ha invitado a las parisinas a comprar la prenda en masa.

Perfecta para combinarla con un jersey negro y unas botas altas, la falda de Mango más vendida de París ya empieza a escasear también en España. Ya sabemos que cualquier prenda que se ponga de moda o cause revolución en el país vecino, termina haciéndose viral en España. Y eso parece que va a ocurrir.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL (nos parece maravilloso que Mango tenga una horquilla de tallas tan amplia) la falda más vendida en París ya está agotada en España en las tallas más grandes. Eso sólo puede significar una cosa y es que la falda de Mango más vendida en París también será la más vendida en España. Echa un vistazo a la prenda y entenderás por qué.

Así es la falda plisada y estampada de Mango más vendida en París

Se trata de una falda plisada que se presenta en un tejido fluido y con un diseño con un estampado geométrico. Además de ser plisada y tener un largo midi, la falda de Mango se presenta con un tiro medio y algo acampanada, lo que le da muchísimo movimiento a la prenda y la hace muy favorecedora.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la falda plisada y estampada de Mango más vendida en París tiene un precio de 39,95 euros.