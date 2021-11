En Zara se adelantan a la Navidad con este traje satinado que es para morir de amor.

Todavía queda un poco para Navidad, pero nuestra mente ya está pensando en los mejores lookazos con los que arrasaremos en tan señaladas fechas. Mucha culpa de ello la tiene Zara, que ya ha lanzado el vestido barato perfecto para las cenas de Navidad y nos ha puesto los dientes largos. Sobre todo ahora que ya hemos fichado las prendas básicas de otoño y tenemos más que asumido que los vestidos cortos y estampados son la verdadera tendencia revelación.

Todo ello no hace más que invitarnos a pensar en nuestros looks de Navidad, ya sea para las cenas y comidas que ya se nos han empezado a acumular, o para los días más especiales y señalado: Nochebuena y Nochevieja. Aunque con el nuevo descubrimiento que hemos hecho en Zara eso de pensar el outfit para Navidad se va a acabar porque éste es el look definitivo.

Ahora podemos afirmar con pleno conocimiento de causa que en Zara se adelantan a la Navidad con un traje satinado que es para morir de amor. De color negro y compuesto por una pantalón fluido y una blazer con hombreras marcadas, el traje satinado de Zara es ese conjunto dos piezas con el que, hagas lo que hagas, habrás triunfado.

Con una estética que recuerda al concepto pijamero, el traje de Zara destaca por su tejido satinado y su corte fluido. Con mucha caída, el traje satinado de Zara se compone de una blazer fluida de cuello de solapa con los hombros muy marcados (el espíritu de los 80 nunca nos abandona). Aunque lo que más nos gusta de esta pieza y lo que de verdad le da ese toque especial que necesitan los looks de Navidad es su cierre frontal con lazada.

De esta forma, la prenda queda holgada por la parte del escote y nos invita a llevar un top lencero con el que darle un punto súper sexy al conjunto. En el caso del pantalón, hablamos de una prenda de tiro alto (el más favorecedor de todos) y con mucha caída, que, en definitiva, es lo que le da rollazo total a este traje con el que Zara se adelanta a la Navidad.

Lo mejor de todo es que, al ser negro y atemporal, el fichaje del traje satinado de Zara es todo un acierto, ya que se convierte en ese eterno fondo de armario que nos salvará los looks para siempre, ya sea en Navidad, en una cena importante o vete tú a saber.

Así es el traje satinado de Zara que se adelanta a la Navidad

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer del traje de Zara tiene un precio de 49,95 euros. mientras que el pantalón, disponible desde la talla XS hasta la XL, tiene un precio de 29,95 euros.