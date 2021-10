Sí, sabemos que todavía queda bastante para Navidad, pero la posibilidad de celebrarla de forma más o menos normal nos tiene un poco revolucionadas. Sobre todo a la hora de pensar el look con el que nos enfrentaremos al centenar de cenas de Navidad que nos tocan este año. Hemos fichado alguna de las blusas satinadas con las que olvidarnos del terrible qué me pongo y tenemos súper claro que para alguna de nuestras cenas de Navidad nos vamos a poner la blusa de lunares de Lady Di que Zara acaba de rescatar (y casi no conseguimos fichar), pero seguimos sin saber cómo vamos a solucionar nuestros looks de Navidad.

Es cierto que todavía vemos la Navidad como algo muy lejano y que ahora todas nuestras energías se centren en encontrar los mejores vestidos de invitada de otoño, pero no está de más empezar a fichar algún modelazo para nuestros eventos importantes. Si no te hemos convencido de ser precavida con tus looks, sólo tenemos que decirte que Zara vende por 20 euros el vestido que va a triunfar en las cenas de Navidad y que te arrepentirás si no lo fichas. Como ya te ha pasado en alguna que otra ocasión (también a nosotras).

No hay nada mejor para que un vestido arrase que su precio sea súper económico y que su diseño se espectacular. Ambas características se reúnen en el vestido de Zara y por eso tiene todas la papeletas de convertirse en todo un éxito de cara a las cenas de Navidad.

El precio del vestido de Zara (20 euros) parece el principal reclamo de la prenda. En Navidad tenemos demasiados gastos y comprar un vestido para las cenas y comidas que sea muy caro no nos gusta nada. Por eso es tan buena elección el vestido de Zara.

Aunque no sólo su precio es el que convierte a este vestido en el triunfador de las cenas de Navidad. Su diseño en un elegante color azul noche sientan las bases de lo que debe ser un vestido para una cena de Navidad. Muy elegante y perfectamente combinable con tacones, botas e incluso manoletinas, el vestido de Zara presenta un escote asimétrico y un corte cut out en uno de los laterales dela cintura.

Semi ceñido hasta debajo de las rodillas, el vestido de Zara es súper elegante y por eso nos parece muy buena opción para las cenas de Navidad. Sólo tendrás que decantarte por unos pendientes que iluminen tu rostro (dorados, por ejemplo) y recógete el pelo de forma informal para darle protagonismo a tu escote. Eso sí, tendrás que darte prisa si quieres hacerte con el vestido de Zara que va a triunfar en las cenas de Navidad antes de que se agote.

Así es el vestido de Zara de 20 euros que va a triunfar en Navidad

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido azul de Zara que va a triunfar en las cenas de Navidad tiene un precio de 19,95 euros.