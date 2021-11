Algunas no quieren ni oír hablar de ello, pero la Navidad está a la vuelta de la esquina y toca pensar en los mejores looks para estas fiestas. Muchas tendrán en mente fichar un vestido negro para Navidad con el que solucionar todos los outfits, otras tendrán claro que con esa camisa negra de lentejuelas ya no necesitan nada más para sus lookazos navideños, mientras la mayoría todavía le damos vueltas a las que creemos serán las tendencias más top para estas fiestas.

Después de resolver todas nuestras dudas con la falda en animal print más popular de Instagram, ahora llega Zara y nos plantea un amplio abanico de faldas mini que, sin duda, arrasarán estas fiestas y que hay que pillar ahora antes de que se agoten. En Zara llevan toda la temporada dejándonos caer que las faldas y vestidos se llevan en una versión muy cortita y ahora que las fiestas están a la vuelta de la esquina nos lo han terminado de confirmar.

Después de estudiarnos los modelos de la sección, tenemos muy claro cuáles son los modelos de faldas mini que arrasarán estas fiestas y que hay que pillar ahora antes de que se agoten. Y no, no es una exageración. Todas somos conscientes de que cuando una prenda de Zara tiene algo que la hace especial, termina arrasando y, en consecuencia, agotándose.

Para que no te ocurra como a nosotras nos ha pasado con multitud de prendas a lo largo de la vida, te proponemos una selección con las faldas mini de Zara que arrasarán estas fiestas y que hay que pillar ahora antes de que se agoten. Ideales para llevar con botas altas, todo apunta a que estas faldas mini de Zara van a ser la revolución de la Navidad.

Falda mini de Zara de color morado

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda mini de Zara en color morado tiene un precio de 25,95 euros.

Falda mini de Zara de lentejuelas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda mini de lentejuelas de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Falda mini drapeada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda mini drapeada de Zara tiene un precio de 22,95 euros.

Falda mini de lentejuelas de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda mini de Zara de lentejuelas tiene un precio de 29,95 euros.

Falda mini de Zara en rosa flúor

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda mini de Zara en rosa flúor tiene un precio de 29,95 euros.