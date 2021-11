La falda animal print más popular de Instagram está en Zara y no te la quitarás este otoño.

Ha resultado ser una misión casi imposible, digna de campeonato, pero por fin podemos decir que hemos encontrado la falda animal print más popular de Instagram y que, como no podía ser de otra forma, está en Zara. El buque insignia de Inditex es especialista en darnos los mejores lookazos y en esta ocasión no iba a ser menos. Nos ha dado los vestidos negros más en tendencia del otoño, nos ha enamorado con su cazadora de pelo de lujo y ahora, por fin, acaba con todas nuestras incógnitas.

La has visto un millón de veces en Instagram (no exageramos) y, al igual que nosotras, te has enamorado de ella nada más verla. Aunque la que mejor la lleva es Olivia Palermo (que suele apostar por combinaciones de looks muy sofiticadas), la falda animal print más popular de Instagram se ha convertido en protaginista en infinidad de outfits de lo más variado.

Con zapatillas deportivas, con botas militares, con jersey rojo... Cualquier combinación es posible con esta falda animal print y ahora, por fin, podemos ficharla para convertirla en nuestra prenda fetiche, esa que no te quitarás en todo el otoño.

Después de haberla visto en infinidad de looks, ahora ha llegado el momento de apostar por la falda animal print más popular de Instagram a nuestra manera. En la web de Zara la vemos combinada con un jersey algo oversize y unas botas chelsea, pero eso no significa que se la combinación única y exclusiva.

Ahora que por fin hemos encontrado en Zara la falda animal print más popular de Instagram que no te quitarás en otoño ha llegado el momento de lucirla de la forma que más te guste. Con botines y jersey, con zapatillas deportivas y camisa, con un croptop y botas altas... El horizonte es tu imaginación y la falda animal print de Zara se antoja perfecta para experimentar y traspasar los límites del estilo.

Así es la falda animal print de Zara más popular de Instagram

Se trata de una falda midi (cómo iba a ser) con el tiro alto (perfecto para ponernos un cinturón con hebilla XXL) y que se presenta en corté evasé (esa estructura tipo trapecio que resulta tan cómoda y favorecedora) Cuenta con un cierre en cremallera invisible en uno de los laterales y tiene el estampado de leopardo más buscado desde que el animal print se convirtió en una tendencia con estilo.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda animal print de Zara más buscada de Instagram tiene un precio de 29,95 euros.

Así se lleva la falda animal print de Zara más popular de Instagram

Estamos cansadas de ver la falda animal print por redes sociales, en múltiples versiones y combinada de mil maneras, y ahora que por fin podemos ficharla porque sabemos que está en Zara es el momento de recordar algunas de las formas en las que la hemos visto combinada.