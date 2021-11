En efecto piel y wide leg, así son los pantalones de Stradivarius con los que parecer más alta.

Haber encontrado unos vaqueros que hacen culazo tiene casi el mismo mérito que haber dado con unos pantalones con los que parecer más alta. Aunque, si tenemos que elegir una de las dos prendas, nos quedamos con los pantalones que nos regalan un par de centímetros. Sobre todo porque con ellos podemos apostar por una blusa blanca y satinada y tener el conjunto más elegante de cara a las fiestas, o porque podemos combinarlo con un jersey multicolor y marcarnos el lookazo más top al estilo Nuria Roca.

Después de haber arriesgado (y acertado) con su vestido de terciopelo, ahora Stradivarius nos presenta los pantalones en efecto piel y wide leg con los que parecer más alta. Al igual que ocurre con otros pantalones de este corte, el wide leg juega un papel fundamental a la hora de ganar esos centímetros y parecer más alta.

Con el tiro súper alto y la pernera muy ancha, los pantalones wide leg crean el efecto visual de una figura mucho más estilizada, lo que es clave a la hora de parecer más alta. Además, en el caso de los pantalones de Stradivarius, al ser de color negro, el efecto se potencia todavía más. Ya sabemos que el negro siempre estiliza, por lo que es un plus para estos pantalones. Aunque es el efecto piel el que consigue redondear el efecto y nos ayuda a parce un poquitín más altas.

El efecto piel, un tejido bastante más fluido que otras que están en tendencia, como la pana o el terciopelo, hace que dé la sensación de ligereza. Eso, unido al corte wide leg y el color negro de los pantalones de Stradivarius hace más que posible que con ellos parezcamos más altas.

Súper en tendencia, los pantalones en efecto piel y wide leg de Stradivarius con los que parecer más altas, se antojan perfectos para los looks más sofisticados, pero con un punto transgresor. Ideales para un look de oficina, estos pantalones también pueden ser perfectos para un outfit de fiesta. Sólo hay que saber combinar los pantalones en efecto piel y wide leg de Stradivarius con los que parecer más alta y marcarte un look súper top.

Así son los pantalones en efecto piel y wide leg de Stradivarius

De color negro y efecto piel, los pantalones de Stradivarius con los que parecer más alta se presentan con un tiro muy alto y la pernera ancha, las dos características que hacen que la prenda nos ayude a ganar un par de centímetro. Además, cuenta con un cierre de cremallera y botón a presión.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, los pantalones en efecto piel y wide leg de Stradivarius tienen un precio de 25,99 euros. Aunque debemos prevenirte, las tallas más pequeñas, al igual que la 44, ya presentan sus últimas unidades, Tendrás que darte prisa si quieres fichar los pantalones en efecto piel y wide leg de Stradivarius con los que parecer más alta.